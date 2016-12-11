Настю Каменских нещадно раскритиковали собственные поклонники (ФОТО)

12.12.2016 (18:18)

Украинская поп-дива шокировала сети нелепым нарядом

Украинская поп-дива шокировала сети нелепым нарядом.

Популярная украинская певица и участница небезызвестного поп-коллектива "Потап и Настя" Настя Каменских вызвала неоднозначную реакцию своим нарядом на церемонии M1 Music Awards 2016, которая прошла в столице 10 декабря.

Снимками в своем эпатажном костюме Каменских поделилась на личной странице в социальной сети Instagram.

Как сообщалось ранее, участники масштабного музыкального мероприятия приготовили для гостей церемонии массу сюрпризов. Позже оказалось, что удивлять зрителей певцы решили не только номерами, но и весьма причудливыми нарядами.

Поп-дива Настя Каменских показалась на красной дорожке в мешковатых спортивных штанах, вызывающем бюстгальтере и в неком подобии плаща из такого же волокнистого материала. В целом, учитывая большого розового единорога на задней стороне накидки, певица напомнила подписчикам персонажа из красочных японских мультфильмов. Другие в комментариях под фото поделились и несколько иными ассоциациями.

"Похоже на неудачный заказ с Aliexpress… ожидание vs. реальность...", "Отстой", "Похоже на треники старого дедушки с вытянутыми коленками,жуть...", "Сейлор Мун недоделанная", "Ужас какой", "Трэш...", "Что за перья она на себя напялила", - комментируют снимок певицы.

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