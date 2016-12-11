Между Ужгородом и Мукачево в лобовую столкнулись две иномарки (ФОТО)

12.12.2016 (18:46)

Жуткое ДТП на трассе "Киев-Чоп", есть пострадавшие

Сегодня, 12 декабря, между Ужгородом и Мукачево произошло жуткое ДТП - столкнулись две легковушки.

Сообщение о ДТП с пострадавшими, недалеко от села Среднее, полиция получила около 12:45 часа. Прибыв на место аварии, патрульные установили, что на 788 километре трассы "Киев-Чоп" авто марки "КИА SPORTAGE", двигаясь в направлении Мукачево, вероятно, не придерживаясь безопасной скорости выехал на встречную полосу. Поэтому оно столкнулось с машиной марки "Hyundai Accent".

Правоохранители отмечают, пассажирка и водитель автомобиля КИА получили телесные повреждения. Они были госпитализированы в Ужгородской областной больницы им.Новака.

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