Савченко встретилась с Захарченко и Плотницким

12.12.2016 (18:46)

Надежда Савченко приезжала в Минск на встречу с руководителями "ДНР-ЛНР"

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Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Савченко рассказала, зачем тайно встречалась с главарями боевиков Народный депутат Надежда Савченко подтвердила свою поездку в Минск, где состоялась ее встреча с участием российской стороны с главарями "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким."Я обещала людям, что выйду из тюрьмы и буду говорить даже с чертом. Да, я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга. Я в них черта не увидела, потому что если бы я хотела увидеть в них черта, то мы бы ни о чем не договорились", - цитирует Савченко Украинская правда. "Я говорила с людьми", - добавила нардеп.По словам Савченко, встреча состоялась "в трехстороннем минском формате в присутствии российской стороны и Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР"."Встреча направлена на то, чтобы усилить минский формат и сделать его более действенным", - сказала Савченко.На вопрос, знали ли об этой встрече МИД и СБУ, Савченко ответила: "Я сотрудничаю с СБУ и МИД в рамках закона как народный депутат. Я народный депутат и меня выбрал народ. Он мне доверил те полномочия, чтобы я боролась за него и я это делаю". Она подтвердила, что не согласовывала эту встречу с "Батькивщиной".Трехсторонний контактной группе заявляют, что встреча депутата Надежды Савченко с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким не была в рамках Минских переговоров.Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Дарка Олифер, пишет Украинская правда."Указанные лица не принимали участия в работе трехсторонней контактной группы и их участие не предполагалось", - сказала она. "Об их встрече Трехсторонняя контактная группа, находясь в Минске, узнала из прессы", - добавила Олифер.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что встречался с депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко и обсуждал с ней вопрос обмена пленными. Об этом в понедельник, 12 декабря, он сказал во время открытого аппаратного совещания Совета министров ЛНР, передает РИА Новости.По его словам, во встрече также участвовал глава ДНР Александр Захарченко. «Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров. Основной темой наших разговоров был обмен пленными по формуле "всех на всех", и те вопросы, которые связаны с этой темой», — заявил Плотницкий.Он добавил, что встречу с Савченко считает полезной. По его мнению, в стенах Верховной Рады «должны видеть и слышать голос, понимание ситуации» со стороны республик Донбасса. «Решение этого вопроса [обмена пленными], думаю, в ближайшее время… будет закреплено на государственном уровне, и большинство своих людей мы обратно заберем», — подчеркнул глава ЛНР.