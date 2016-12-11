Эксперты спрогнозировали курс гривны на конец года

12.12.2016 (20:34)

На конец этого года курс гривны составит 25,6 гривен за доллар

На конец этого года курс гривны составит 25,6 гривен за доллар, а на конец следующего - 26,5 гривен за доллар, считают аналитики.

Курс гривны на конец 2017 года ожидается на уровне 26,5 гривен за долларов, а на конец 2018 года - 27 гривен за доллар.

Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Standard&Poor's.

По данным агентства, на конец текущего года курс гривны составит 25,6 гривен за доллар, а на конец следующего - 26,5 гривен за доллар. В 2018 и 2019 году гривна будет торговаться по 27 и 27,2 гривен за доллар соответственно.

S&P также прогнозирует увеличение реального ВВП на один процент уже в этом году, несмотря на слабые показатели экспорта, риски, неблагоприятные условия для бизнеса и риски, связанные с нацбезопасностью.

Более того, агентство ожидает роста экономики в 2017-2019 годах. По прогнозам S&P, в следующегм году ВВП вырастет на 2.3 процента, в 2018 - на 2,5 процента, а в 2019 - 2,7 процента.

При этом номинальный ВВП в этом году составит 2 259 миллиардов гривен, в 2017 - 2 542 миллиардов гривен, в 2018 - 2 822 миллиардов гривен, в 2019 - 3 108 миллиардов гривен.

Что касается инфляция, то в S&P прогнозируют ее уровень в этом году на 14 процентах, в следующем ожидают ее замедление до 9,5 процентов, а в 2018 и 2019 - на уровне 8 и 7 процентов соответственно.

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