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Эксперты спрогнозировали курс гривны на конец года

12.12.2016 (20:34)
На конец этого года курс гривны составит 25,6 гривен за доллар
На конец этого года курс гривны составит 25,6 гривен за доллар

На конец этого года курс гривны составит 25,6 гривен за доллар, а на конец следующего - 26,5 гривен за доллар, считают аналитики.

Курс гривны на конец 2017 года ожидается на уровне 26,5 гривен за долларов, а на конец 2018 года - 27 гривен за доллар.

Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Standard&Poor's.

По данным агентства, на конец текущего года курс гривны составит 25,6 гривен за доллар, а на конец следующего - 26,5 гривен за доллар. В 2018 и 2019 году гривна будет торговаться по 27 и 27,2 гривен за доллар соответственно.

S&P также прогнозирует увеличение реального ВВП на один процент уже в этом году, несмотря на слабые показатели экспорта, риски, неблагоприятные условия для бизнеса и риски, связанные с нацбезопасностью.

Более того, агентство ожидает роста экономики в 2017-2019 годах. По прогнозам S&P, в следующегм году ВВП вырастет на 2.3 процента, в 2018 - на 2,5 процента, а в 2019 - 2,7 процента.

При этом номинальный ВВП в этом году составит 2 259 миллиардов гривен, в 2017 - 2 542 миллиардов гривен, в 2018 - 2 822 миллиардов гривен, в 2019 - 3 108 миллиардов гривен.

Что касается инфляция, то в S&P прогнозируют ее уровень в этом году на 14 процентах, в следующем ожидают ее замедление до 9,5 процентов, а в 2018 и 2019 - на уровне 8 и 7 процентов соответственно.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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