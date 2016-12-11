Погода в Ужгороде и Закарпатье во вторник, 13 декабря

13.12.2016 (06:19)

В Ужгороде весь день будет держаться ясная погода. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью в горах местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Местами туман, метель.

На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12, ночью местами порывы до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 7-12 °, в горах местами 14-17 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, в горах местами 8-11 ° мороза.

В Ужгороде весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 7-9 °, днем 0-2 ° мороза.

Восход 08:13

Закат 16:37

Замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли

Температура за последние 130 лет 13 декабря:

МАКС: 12.1° (1959)

МИН: -24.2° (1983)

Народный прогноз погоды: 13 декабря почитается память святого апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный почитается покровителем морского искусства, поскольку перед тем, как стать апостолом, был рыбаком. Наши предки продолжали на Андрея «наслушивать» воду. Если в колодце тихо — хорошая зима будет; а если шумит — надо готовится к морозам, бурям и метелям.