Погода в Ужгороде и Закарпатье во вторник, 13 декабря

|В Ужгороде весь день будет держаться ясная погода. Без осадков
В Закарпатской области переменная облачность, ночью в горах местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Местами туман, метель.
На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12, ночью местами порывы до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 7-12 °, в горах местами 14-17 ° мороза, днем 0-5 ° мороза, в горах местами 8-11 ° мороза.
В Ужгороде весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 7-9 °, днем 0-2 ° мороза.
Восход 08:13
Закат 16:37
Замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли
Температура за последние 130 лет 13 декабря:
МАКС: 12.1° (1959)
МИН: -24.2° (1983)
Народный прогноз погоды: 13 декабря почитается память святого апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный почитается покровителем морского искусства, поскольку перед тем, как стать апостолом, был рыбаком. Наши предки продолжали на Андрея «наслушивать» воду. Если в колодце тихо — хорошая зима будет; а если шумит — надо готовится к морозам, бурям и метелям.
Рейтинг: -2