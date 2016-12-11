Европарламент перенес рассмотрение безвизового режима для Украины

|Ранее решение должно было рассматриваться 18 января
Ранее решение должно было рассматриваться 18 января.
Европейский парламент перенес рассмотрение предоставления Украине безвизового режима на 1 февраля 2017 г.
Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Согласно сообщению, рассмотрение предоставления безвизового режима Украине перенесено с 18 января на 1 февраля 2017 г. Вопрос будет рассмотрен евродепутатами в первом чтении.
Напомним, что по данным корреспондента Рикарда Йозвяка, 14 декабря в Европарламенте будут проходить дебаты по вопросу приостановки безвизового режима, а голосование назначено на 15 декабря. Уже после решения этого вопроса европарламентарии должны приступить к решению вопроса введения безвизового режима для Украины.
Нидерланды определились с требованиями по ассоциации Украина-ЕС
Рейтинг: 3
Комментарии
Рейтинг: 6
Неужто опять не откроются двери? Лежат кружевные трусы в шифоньере, три года охота надеть их на ж.опу и с шиком поехать в старушку Европу. Сумка - баул так и просится в руки. Дайте безвиз, бессердечные с.уки!
Рейтинг: 9
После отказа ждем истерии от первых лиц "братского народа", что Нидерланды работают на Путина или быть может даже скажут, что Путин купил себе Нидерланды, а российские хакеры взломали и изменили текст документа об ассоциации.Но халланцы понимают, хто уронил эраплан.
Рейтинг: -8
Братский народ для расиян это ИГИЛ!
Рейтинг: 6
Вспомнилось:"никогда мы не будем братьями".Не слышал ещё? Правда у авторши этих стишков парень сбежал от призыва в АТО,и не куда нибудь,а в Россию.
Рейтинг: -7
ИГИЛ всегда будут братья с масквой!
Рейтинг: 0
ИГИЛ брат УГИЛ ну и ты дибил.
Рейтинг: -7
Россия требует, чтобы ЕС дал ей безвизовый режим одновременно с Украиной, Европа не хочет видить толпы, вечно пьяных москалей, убийц и терористов руских!
Рейтинг: 10
Вспомнилось:"никогда мы не будем братьями".Не слышал ещё?Правда у авторши этих стишков парень сбежал от призыва в АТО,и не куда нибудь,а в Россию.Но это совсем другая история.И не понимаешь,что ОПГ СШО (Соединеные Штаты Обамы),ЕС
отымели,откредитовали Украину и на счётчик поставили.Отдавать придётся трём поколениям.А была бы Россия злой и агрессором, давно бы всех "заробитчан"взашей из России погнали.И разорвали бы все отношения.Украинцев никто не заставляет любить Россию,нельзя заставить пьяницу бросить пить, если он сам этого не захочет.
Рейтинг: -7
Какие братья c москалями, москалям братья ИГИЛ, альоо меньше бухай?
Рейтинг: 8
Зато незалежность.Боролись- напоролись.Всё логично.Россия стала неугодна,враг-вата,коллорады,совки.Мозг заплывший от векового неограниченного поедания сала дал сбой.Героями стали убийцы упа,бандера,шушкевич и прочая нечисть признанная таковой всем миром.Народ поставил на власть воров,пиdоroв,олигархов,убийц.Это ли не иллюстрация коллективного диагноза оплывшего мозга.Россию,которая заваливала деньгой все 24 года промежности,обгаживали те-же 24 года.Обгадили СССР,которая так-же заваливала преференциями Окраину.....
Рейтинг: 7
.....Возгордились не по уму,решили,что они особенные и достойны большего.Попёрли на слона,на страну ,которая кормила (нефть,газ,кредиты под 1%) ничего не требую взамен.Вот и результат украинского безумства.За всё надо платить.Три федерации- удел Украины,но киевские даже не способны понять,что в этом нет ничего плохого.Зомботупизм мозга.20 лет лечения и не факт,что будет выздоровление.
Рейтинг: -8
Cлово нежалежность не понятно для расийских рабов!
Рейтинг: 4
...вылавливайте своих бравых руководителей при попытке побега. А то все сбегут, как Аваков-Яценюк, до 15.01 если не принять мер, то сбегут обязательно. Хоть оторвётесь на предателях.
Рейтинг: 6
Хорошо было пускать пузыри и надувать щёки в составе Союза. Стали самостоятельными - не смогли даже государства создать. даже границы свои не смогли оформить.Сборище маргиналов. Печенюшки от Нуланд были отравленные.Революцию творят,а страдают потом миллионы.
Рейтинг: -6
Хорошо было мордору расии, грабит богатые республики, унылая орда!
Рейтинг: 4
Был бы у тебя моск, может и задумался бы и понял всё безумие своей затеи с ЕС."Не хочу крестьянкою, а желаю быть столбовою дворянкою!"
Рейтинг: 6
На этой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте представит на суд ЕС проект резолюции об ассоциации Украины с ЕС. В документе предлагается лишить украинцев финансовой и военной помощи ЕС, а также не предоставлять гражданам этой страны право на работу в странах объединения.
Рейтинг: -6
А тебе какое дело, вам же кацапам только помои дают!
Рейтинг: 5
В отличии от ангажированных госдепом "экспертов", голландцы прекрасно понимают, кто на самом деле сбил "Боинг". Потому так себя Нидерланды и ведут, если бы не это, они бы и не знали где находится эта вукраина.Скачущих развели, как последних,В общем, поматросили и бросили.
Рейтинг: -7
Каких экспертов, расейских бухариков что ли, не смеши нас казламорд копчёный!