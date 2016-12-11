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Европарламент перенес рассмотрение безвизового режима для Украины

13.12.2016 (06:33)
Ранее решение должно было рассматриваться 18 января
Ранее решение должно было рассматриваться 18 января

Ранее решение должно было рассматриваться 18 января.

Европейский парламент перенес рассмотрение предоставления Украине безвизового режима на 1 февраля 2017 г.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Согласно сообщению, рассмотрение предоставления безвизового режима Украине перенесено с 18 января на 1 февраля 2017 г. Вопрос будет рассмотрен евродепутатами в первом чтении.

Напомним, что по данным корреспондента Рикарда Йозвяка, 14 декабря в Европарламенте будут проходить дебаты по вопросу приостановки безвизового режима, а голосование назначено на 15 декабря. Уже после решения этого вопроса европарламентарии должны приступить к решению вопроса введения безвизового режима для Украины.

Нидерланды определились с требованиями по ассоциации Украина-ЕС


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

13.12.2016 (08:48) / ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Неужто опять не откроются двери? Лежат кружевные трусы в шифоньере, три года охота надеть их на ж.опу и с шиком поехать в старушку Европу. Сумка - баул так и просится в руки. Дайте безвиз, бессердечные с.уки!

13.12.2016 (07:19) / 103

После отказа ждем истерии от первых лиц "братского народа", что Нидерланды работают на Путина или быть может даже скажут, что Путин купил себе Нидерланды, а российские хакеры взломали и изменили текст документа об ассоциации.Но халланцы понимают, хто уронил эраплан.

13.12.2016 (07:40) / 105

Братский народ для расиян это ИГИЛ!

13.12.2016 (07:56) / 105

Вспомнилось:"никогда мы не будем братьями".Не слышал ещё? Правда у авторши этих стишков парень сбежал от призыва в АТО,и не куда нибудь,а в Россию.

13.12.2016 (08:08) / 107

ИГИЛ всегда будут братья с масквой!

13.12.2016 (09:50) / ВИЖУ

ИГИЛ брат УГИЛ ну и ты дибил.

13.12.2016 (07:12) / 105

Россия требует, чтобы ЕС дал ей безвизовый режим одновременно с Украиной, Европа не хочет видить толпы, вечно пьяных москалей, убийц и терористов руских!

13.12.2016 (07:35) / 105

Вспомнилось:"никогда мы не будем братьями".Не слышал ещё?Правда у авторши этих стишков парень сбежал от призыва в АТО,и не куда нибудь,а в Россию.Но это совсем другая история.И не понимаешь,что ОПГ СШО (Соединеные Штаты Обамы),ЕС
отымели,откредитовали Украину и на счётчик поставили.Отдавать придётся трём поколениям.А была бы Россия злой и агрессором, давно бы всех "заробитчан"взашей из России погнали.И разорвали бы все отношения.Украинцев никто не заставляет любить Россию,нельзя заставить пьяницу бросить пить, если он сам этого не захочет.

13.12.2016 (07:42) / 105

Какие братья c москалями, москалям братья ИГИЛ, альоо меньше бухай?

13.12.2016 (07:06) / 102

Зато незалежность.Боролись- напоролись.Всё логично.Россия стала неугодна,враг-вата,коллорады,совки.Мозг заплывший от векового неограниченного поедания сала дал сбой.Героями стали убийцы упа,бандера,шушкевич и прочая нечисть признанная таковой всем миром.Народ поставил на власть воров,пиdоroв,олигархов,убийц.Это ли не иллюстрация коллективного диагноза оплывшего мозга.Россию,которая заваливала деньгой все 24 года промежности,обгаживали те-же 24 года.Обгадили СССР,которая так-же заваливала преференциями Окраину.....

13.12.2016 (07:14) / 102

.....Возгордились не по уму,решили,что они особенные и достойны большего.Попёрли на слона,на страну ,которая кормила (нефть,газ,кредиты под 1%) ничего не требую взамен.Вот и результат украинского безумства.За всё надо платить.Три федерации- удел Украины,но киевские даже не способны понять,что в этом нет ничего плохого.Зомботупизм мозга.20 лет лечения и не факт,что будет выздоровление.

13.12.2016 (07:09) / 104

Cлово нежалежность не понятно для расийских рабов!

13.12.2016 (07:22) / 103

...вылавливайте своих бравых руководителей при попытке побега. А то все сбегут, как Аваков-Яценюк, до 15.01 если не принять мер, то сбегут обязательно. Хоть оторвётесь на предателях.

13.12.2016 (07:04) / ******

Хорошо было пускать пузыри и надувать щёки в составе Союза. Стали самостоятельными - не смогли даже государства создать. даже границы свои не смогли оформить.Сборище маргиналов. Печенюшки от Нуланд были отравленные.Революцию творят,а страдают потом миллионы.

13.12.2016 (07:08) / 104

Хорошо было мордору расии, грабит богатые республики, унылая орда!

13.12.2016 (07:25) / 104

Был бы у тебя моск, может и задумался бы и понял всё безумие своей затеи с ЕС."Не хочу крестьянкою, а желаю быть столбовою дворянкою!"

13.12.2016 (06:53) / 9846

На этой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте представит на суд ЕС проект резолюции об ассоциации Украины с ЕС. В документе предлагается лишить украинцев финансовой и военной помощи ЕС, а также не предоставлять гражданам этой страны право на работу в странах объединения.

13.12.2016 (07:02) / 103

А тебе какое дело, вам же кацапам только помои дают!

13.12.2016 (06:57) / 9846

В отличии от ангажированных госдепом "экспертов", голландцы прекрасно понимают, кто на самом деле сбил "Боинг". Потому так себя Нидерланды и ведут, если бы не это, они бы и не знали где находится эта вукраина.Скачущих развели, как последних,В общем, поматросили и бросили.

13.12.2016 (07:03) / 103

Каких экспертов, расейских бухариков что ли, не смеши нас казламорд копчёный!