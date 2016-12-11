Европарламент перенес рассмотрение безвизового режима для Украины

13.12.2016 (06:33)

Ранее решение должно было рассматриваться 18 января

Ранее решение должно было рассматриваться 18 января.

Европейский парламент перенес рассмотрение предоставления Украине безвизового режима на 1 февраля 2017 г.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Согласно сообщению, рассмотрение предоставления безвизового режима Украине перенесено с 18 января на 1 февраля 2017 г. Вопрос будет рассмотрен евродепутатами в первом чтении.

Напомним, что по данным корреспондента Рикарда Йозвяка, 14 декабря в Европарламенте будут проходить дебаты по вопросу приостановки безвизового режима, а голосование назначено на 15 декабря. Уже после решения этого вопроса европарламентарии должны приступить к решению вопроса введения безвизового режима для Украины.

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