В Японии зафиксировали удивительный природный феномен

|Японец сделал фото редко природного феномена
Японец сделал фото редко природного феномена.
В японском городе Фудзисава местный житель заснял удивительный природный феномен – облако-шар.
“Я некоторое время не мог оторвать глаз от него, а потом резко бросился к телефону, чтобы успеть заснять облако. Когда я его сфотографировал, оно уже имело не такие четкие очертания, мне жаль, что я замешкался”, - поделился японец.
Сообщается, что облако могло принять столь непривычную для себя форму из-за “закручиваний”. Такое происходит в ветреные дни, когда холодный и более плотный воздух смешивается с поднимающимся теплым легким, создавая вращательное движение.
В основном встречаются вытянутые на множество километров рулонные облака, но японцу повезло увидеть именно сферическое облако.
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