В Японии зафиксировали удивительный природный феномен

13.12.2016 (06:39)

Японец сделал фото редко природного феномена

Японец сделал фото редко природного феномена.

В японском городе Фудзисава местный житель заснял удивительный природный феномен – облако-шар.

“Я некоторое время не мог оторвать глаз от него, а потом резко бросился к телефону, чтобы успеть заснять облако. Когда я его сфотографировал, оно уже имело не такие четкие очертания, мне жаль, что я замешкался”, - поделился японец.

Сообщается, что облако могло принять столь непривычную для себя форму из-за “закручиваний”. Такое происходит в ветреные дни, когда холодный и более плотный воздух смешивается с поднимающимся теплым легким, создавая вращательное движение.

В основном встречаются вытянутые на множество километров рулонные облака, но японцу повезло увидеть именно сферическое облако.

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