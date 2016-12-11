В Киеве "повязали" грузинского "вора в законе" (ВИДЕО)

13.12.2016 (06:45)

Из Украины выдворили грузинского вора в законе Тенго Гальского

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Из Украины выдворили грузинского вора в законе Тенго Гальского. Нацполиция выдворила из Украины очередного грузинского "вора в законе" Черая Тенгиза, известного в криминальных кругах как "Тенго Гальский".Об этом сообщает пресс-служба МВД.В последнее время уроженец Грузии 1982 года рождения проживал в Санкт-Петербурге, где в 2014 г. был "коронован" девятью "ворами в законе".В Украину он прибыл еще в октябре, чтобы "установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах, объединять отдельные организованные группы для усиления их преступной деятельности".Его задержали в киевском аэропорту "Борисполь" и выдворили из Украины с запретом въезда на 3 года.