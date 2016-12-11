Красота Земли из космоса в новогодние праздники (ВИДЕО)
13.12.2016 (06:54)
Специалисты НАСА опубликовали на YouTube ролик, посвященный Новому году
В зимнее время иллюминация крупных населенных пунктов увеличивается на 30%.
Специалисты НАСА опубликовали на YouTube ролик, посвященный Новому году.
В видео показано, как украшения на Земле выглядят из космоса.
Сотрудники агентства пояснили, что в зимнее время иллюминация крупных населенных пунктов увеличивается на 30%. Это связано с тем, что города готовятся к Новому году и Рождеству, наряжаясь в праздничные гирлянды и другие светящиеся украшения.