Красота Земли из космоса в новогодние праздники (ВИДЕО)

13.12.2016 (06:54)

Специалисты НАСА опубликовали на YouTube ролик, посвященный Новому году

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В зимнее время иллюминация крупных населенных пунктов увеличивается на 30%. Специалисты НАСА опубликовали на YouTube ролик, посвященный Новому году.В видео показано, как украшения на Земле выглядят из космоса.Сотрудники агентства пояснили, что в зимнее время иллюминация крупных населенных пунктов увеличивается на 30%. Это связано с тем, что города готовятся к Новому году и Рождеству, наряжаясь в праздничные гирлянды и другие светящиеся украшения.