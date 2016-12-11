Ученые рассказали, почему темно по ночам

13.12.2016 (07:06)

Почему на Земле ночью видно так мало звезд

Анализ снимков телескопа Hubble позволил объяснить, почему на Земле ночью видно так мало звезд.

Это не анекдот. Согласно теории о бесчисленном количестве звезд во Вселенной, ночное небо должно быть освещено почти как дневное. Только сейчас ученым удалось выяснить почему, это не так.

Если Вселенная бесконечна, то и количество звезд в ней должно быть неисчислимым. А следовательно, они должны заполнять все небо.

Но это не так. Ночное небо хоть и бывает довольно ярким, особенно в некоторых широтах, обычно темное. Иными словами, с уходом Солнца звезды не способны обеспечить достаточное количество света. Их слишком мало.

Куда девается это бесконечное количество звезд? Почему с Земли видна только только их часть?

Первая правдоподобная теория о том, почему так происходит, была выдвинута два столетия назад. Но так и оставалась теорией.

Пока наконец не были найдены ее подтверждения — с помощью анализа снимков орбитального телескопа Hubble.

Со Вселенной все в порядке, утверждают исследователи, звезд там и вправду достаточно. Их существенную часть просто скрывают от землян облака из водорода.

Парадокс Ольберса



Немецкий астроном Генрих Ольберс первым предложил формулировку проблемы «темного неба». Она звучит так — если во Вселенной бесчисленное количество звезд, то почему ночью становится темно, ведь каждый фрагмент видимого неба должен быть заполнен звездами?

Ольберс сам предложил ответ на эту загадку. По его мнению, блокировать свет далеких звезд могли разделяющие галактики облака из водорода.

Ольберс умер в 1840 году, а его теория была на два столетия задвинута на дальнюю полку. Долгое время доминировала точка зрения о том, что во Вселенной — «лишь» от 100 до 200 миллиардов галактик.

Это неимоверное по человеческим представлением количество. Но тем не менее, его недостаточно для того, чтобы освещать ночное небо.

Проще говоря, для объяснения парадокса «темного неба» теория Ольберса была попросту не нужна.

Однако, в последние годы ситуация изменилась. Появились новые снимки Hubble и совершенно иные подсчеты, согласно которым во Вселенной никак не меньше двух триллионов галактик.

И ученые снова задумались о том, почему большая часть звезд не видна с Земли.

Водородные облака



Стоит принять гипотезу об увеличении количества галактик во Вселенной хотя бы в 10 раз, как вновь приходится признать, что ночное небо на Земле должно быть заполнено звездами, констатирует британский астрофизик Кристофер Конселис из Ноттингемгского университета.

Конселис вместе с коллегами анализировал снимки удаленных галактик, сделанные Hubble. Результатом анализа стал вывод о том, что Ольберс был прав — свет удаленных галактик поглощается облаками водорода, которые разделяют галактики.

Результаты исследования были опубликованы в авторитетном издании Astrophysical Journal.

«Это было давно забытое предположение Ольберса, которое мы подтвердили, - рассказывает Конселис. - И оно позволяет решить проблему «темного неба».

По словам Конселиса, существование водородных облаков было установлено астрономами ранее путем анализа природы света.

«Раньше мы просто не знали, что за этими облаками скрываются другие галактики», - отмечает ученый.

За горизонтом



По мнению Конселиса, признание факта существования водородных облаков позволяет предположить, что мы еще многого не знаем о Вселенной.

Кроме галактик, о существовании которых мы пока не догадываемся, там может быть что-то еще, предполагает британский ученый. Например, настолько отдаленные участки Вселенной, что их свет еще просто не успел достичь Земли.

«Там могут быть множественные вселенные, там может быть что-то вроде «горизонта», который представляет собой расстояние, преодоленное светом с момента возникновения Вселенной», - констатирует Конселис.

«Честно говоря, мы пока не имеем понятия о том, что там может быть», - заключает ученый.

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