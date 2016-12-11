Евросоюз может лишить Украину дополнительной поддержки

13.12.2016 (07:30)

Референдум выражал отношение голландцев к Евросоюзу

Евросоюз в соглашении об ассоциации с Украиной не должен брать на себя дополнительные обязательства по финансовой и военной поддержке Киеву. Об этом со ссылкой на предложение голландского премьера Марка Рютте сообщает Reuters. Проект постановления, имеющийся в распоряжении агентства, подготовлен Нидерландами к заседанию Европейского совета, которое состоится 15-16 декабря в Брюсселе.

Голландское правительство активно ищет пути для изменения условий соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, чтобы ратифицировать его с учетом результатов референдума, в ходе которого 60 процентов избирателей в Нидерландах высказались против утверждения этого документа. Итоги плебисцита при этом носят рекомендательный характер.

Текст самого соглашения, как заявлял председатель Евросовета Дональд Туск, изменять уже нельзя, поскольку это приведет к необходимости заново ратифицировать документ всеми странами ЕС. Единственной возможностью остается принятие некоего дополнительного протокола, ограничивающего действие договора. Свои предложения по этому протоколу Нидерланды должны представить на ближайшем заседании Евросовета.

В Нидерландах прекрасно понимают, что ассоциация Украины с ЕС на их жизни никак не скажется. Фактически референдум выражал отношение голландцев не к договору, а к самому Евросоюзу.