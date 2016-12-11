Курс валют на 13 декабря (+ новости экономики)

13.12.2016 (09:03)

Официальный курс гривны падает

Курс доллара в Украине вновь взмыл выше психологической отметки, американская валюта в официальных курсах НБУ подорожала сразу на 30 копеек.

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 13 декабря 2016 года

По сравнению с 12 декабря, курс доллара повысился на 29 коп до 26.17 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 27.73 за 1 евро.

Рубль подорожал на 16 коп до 4.25 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 50 коп до 33.05 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 34 коп до 25.74 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 8 коп до 6.23 за 1 польский злотый.

-

Средневзвешенный курс по результатам торгов долларом на межбанковском валютном рынке Украины в понедельник, 12 декабря составляет 26.17 грн за 1 доллар, что на 29 коп превышает показатель 9 декабря.

Общий объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 9 декабря составил 198.3 млн. долларов США (в эквиваленте), из них долларов США – 164.6 млн. долларов.

-

В этом году украинские банки отказались от традиции прошлых лет — предлагать под Рождество и Новый год вкладчикам повышенные ставки по депозитам. Банкиры в один голос твердят об избытке денег, которые они еще не придумали как использовать.

Раньше такие средства вкладывали в кредиты, в том числе, и в потребительские — на праздничные расходы украинцев. Но займы сейчас дают все в меньших объемах, а крупное корпоративное кредитование и вовсе свернуто до лучших времен. Потому-то финансисты и говорят об избыточной ликвидности, и не пытаются заискивать перед вкладчиками.

К тому же, рост процентов по депозитам, по сути, запретил Нацбанк, когда пригрозил банкам серьезными наказаниями за убыточную работу. Расходы и даже убытки по системе и так немалые, чтобы увеличивать их дальше за счет дорогих депозитов.