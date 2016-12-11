В Киеве убийца варил и жарил части тел своих жертв

13.12.2016 (09:22)

Мужчина расчленил тела трех родственников

В Киеве в одной из квартир многоэтажки на улице Антонова полиция обнаружила останки нескольких человеческих тел и их вероятного убийцу с огнестрельным ранением головы.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Вчера около 17 часов на вызов соседей в одной из столичных квартир многоэтажки в Соломенском районе Киева прибыла следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.

Когда полицейские прибыли на место, квартиру никто не открыл. Поэтому, вызвав представителей ЖЭК, пришлось выламывать дверь. В этот момент в помещении раздался выстрел, заявили в полиции. Попав в квартиру, правоохранители обнаружили останки нескольких человеческих тел, а также мужчину с огнестрельным ранением головы. Его врачи пытались спасти, но он скончался в карете "скорой".

Предварительно установлено, что в квартире проживало трое киевлян – 51-летняя женщина и 68-летний мужчина и их сын.

Как уточняют источники, к ним в гости пришел 29-летний внук. Предположительно, он застрелил всех жильцов квартиры (своих бабушку, деда и дядю) и расчленил их. Для этого он использовал несколько кухонных ножей.

Части тел мужчина варил и жарил: когда копы зашли в квартиру, в тарелках, кастрюлях и ведрах находилось человеческое мясо. Соседи вызвали полицию из-за неприятного запаха, погибших они не видели три дня, отметил собеседник.

Одна из версий, которую будут проверять правоохранители, - принимал ли убийца наркотические средства, которые могут вызывать немотивированную агрессию, ярость и паранойю. Также правоохранителями будет изучено, состоял ли преступник на учете у психиатра.

На месте происшествия полиция обнаружила два пистолета и патроны к ним. Эксперты проводят осмотр квартиры, откуда будут изъяты вещественные доказательства и орудия совершенного преступления.

Начато уголовное производство по п. 1 и 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кстати количество тяжких преступлений в нынешнем году в Киеве увеличилось почти на половину.

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