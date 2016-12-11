Горбачев заявил о возможности воссоединения СССР в том же составе

13.12.2016 (10:36)

Михаил Горбачев заявил, что "новый Союз может быть"

Поддержавший агрессию России против Украины экс-лидер СССР Михаил Горбачев заявил на фоне продолжающейся войны в Донбассе, что "новый Союз может быть"

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что "возможно" восстановление Союза в прежних границах. Об этом последний глава советского государства, которому летом был запрещен въезд в Украину за поддержку аннексии Крыма, рассказал пропагандистскому ресурсу Кремля ТАСС.

По мнению Горбачева, такое "воссоединение" может произойти "в прежних границах и с тем же составом", причем "добровольно".

"Советского Союза - нет, а Союза - да. Я считаю, что Союз новый может быть", - сказал он.

При этом экс-лидер СССР считает, что США "сначала наблюдали" за процессом дезинтеграции советского государства, а затем "начали помогать", так как, по его мнению, "чуть ли не столетие боролись с Россией, а тут она сама себя покроила".

25 лет назад, 8 декабря 1991 года, политические лидеры Украины, Беларуси и РФ на встрече в Беловежской пуще подписали документы о распаде СССР и создании СНГ.

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