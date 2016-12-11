Горбачев заявил о возможности воссоединения СССР в том же составе

|Михаил Горбачев заявил, что "новый Союз может быть"
Поддержавший агрессию России против Украины экс-лидер СССР Михаил Горбачев заявил на фоне продолжающейся войны в Донбассе, что "новый Союз может быть"
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что "возможно" восстановление Союза в прежних границах. Об этом последний глава советского государства, которому летом был запрещен въезд в Украину за поддержку аннексии Крыма, рассказал пропагандистскому ресурсу Кремля ТАСС.
По мнению Горбачева, такое "воссоединение" может произойти "в прежних границах и с тем же составом", причем "добровольно".
"Советского Союза - нет, а Союза - да. Я считаю, что Союз новый может быть", - сказал он.
При этом экс-лидер СССР считает, что США "сначала наблюдали" за процессом дезинтеграции советского государства, а затем "начали помогать", так как, по его мнению, "чуть ли не столетие боролись с Россией, а тут она сама себя покроила".
25 лет назад, 8 декабря 1991 года, политические лидеры Украины, Беларуси и РФ на встрече в Беловежской пуще подписали документы о распаде СССР и создании СНГ.
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Рейтинг: 3
Комментарии
Рейтинг: 6
Эту мразь -реформатора, не даром Господь родимым пятном помелил, ешё монах Авель предупрежал то его приходе.... завербованынныйBША христопродавец, ты ссука сам всё развалил и несвятая троица в Беловежской пуще довершила, Дал немцам стену сломать, порезать стратегические ракеты, лабусы с твоей подачи замутили, за ними восток....
Рейтинг: -8
Cрочно дохтора! правасловного-атеиста начало бомбит за савок! Духовные скрепы выходят в виде матёоных слов! Рузкое праваславае самое правасловное!
PS: путин и кирюха так сказали!
Рейтинг: 4
Дундучок ты хлопчику або дiвчинко, если ты так против совка, так откажись от своих предков, откажись от Украины, ибо она образовалась благодаря совкам, откажись от всего совкового-заводов, фабрик, электростанций, от Днепра откажись ибо он берет начало в агрессора. Не хочу тебя оскорблять,но по твоим изрыганиям свидомые лучше всех на земле, а остальные все ватаны, Иди лечись и меньше пей палинку.
Рейтинг: -1
Давно все отказались от савка, только на расии, мечтают о нём!Если на то пошло, то ты то откажись от всего западного и так тебе ненависного, одень лапти, выйди на улицы и нагадь как в старинку на русии, доколе царь Николай не научил москалей элементарным правилам, которые сам повидал в Европе!
Рейтинг: 4
Сdох бы ты меченный поскорее, народ давно тебя осудил, А что ты скажешь на Божьем Суде??? Иуда союзного масштаба! Поверь Миша к твоей могиле очередь из желающих на неё помочиться будет длиннее Великой китайской стены!!!