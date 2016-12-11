Украина для Евросоюза, как чемодан без ручки - нести тяжело, бросить жалко

13.12.2016 (11:26)

У США и ЕС нет больше сил на Украину

Следующий год может еще больше изменить мир, нежели уходящий, принесший «брексит» и победу миллиардера-республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В 2017-м во Франции выберут нового главу страны, а в Германии — парламент. И все это на фоне усиления ультраправых сил и пророссийских политиков по всей Европе, риска новых «брекситов» с ударом по Евросоюзу, террористических угроз и эскалации конфликта в Сирии, который грозит перерасти в более глобальный из-за вмешательства в него ведущих мировых держав. «Вести» спрогнозировали, как перемены в геополитике могут повлиять на Украину в 2017 году.





Новым госсекретарём США стал друг Путина Тиллерсон





Ялта 2.0 или борьба с Россией

По одному из озвученных агентством Bloomberg сценариев, который западные СМИ называют пессимистическим, Украину может ждать «зрада» по всем фронтам. А именно — новая «ялтинская конференция» наподобие договора Запада и СССР в 1945 году о разделе мировых сфер влияния.

Как и тогда, Россия может получить бывшую часть советской империи, включая Украину, а возможно, и Прибалтику с Восточной Европой, которые тоже входили в соцблок.

В ответ, пишет Bloomberg, Путин отзывает своих хакеров и «залетных» истребителей, а также соглашается не вмешиваться в дела США и ЕС. Кроме того, закрывается вопрос Сирии, что остановит поток беженцев на Запад, подрывающий рейтинги местных политиков.

Другой возможный вариант: немецкий канцлер Ангела Меркель решится противостоять России и возглавит военное укрепление Европы. Впрочем, такой ход событий маловероятен, полагают эксперты, ведь в 2017 году она будет больше занята предвыборной кампанией, чем внешней политикой.

На фоне стремительного роста популярности ультраправых у канцлера, по ее же признанию, будет самая непростая гонка за всю историю возглавляемой ею партии ХДС. «Усиление позиций ультраправых, которые не скрывают дружбы с Путиным, может вынудить немецкие власти договариваться с РФ. В украинцах многие видят потенциальных мигрантов из-за войны и бедности, а блокада такого крупного торгового партнера и поставщика газа, как Россия, не соответствует интересам Германии. В результате поддержка Украины может сильно снизиться», — считает политолог Вадим Мешковой.

Итоги весенних выборов во Франции тоже, похоже, не на пользу украинцам. Фаворит гонки, республиканец Франсуа Фийон, по словам французского эксперта Омара Арфуша, выступает за дружбу с Россией, снятие санкций и считает, что Украине нельзя доверять. Потенциальный кандидат от социалистов Мануэль Вальс не настолько категоричен, но также будет способен на уступки Кремлю в силу своих амбиций, не исключает Арфуш.

Портятся отношения Украины даже с многолетним адвокатом в ЕС — Польшей, где после прихода консервативного правительства Качиньского усиливается раздраженность от подъема националистов в Украине, а в повестке дня всплывают противоречивые исторические вопросы вроде Волынской трагедии.

Будет ли безвиз

В целом аналитики сходятся во мнении, что Евросоюзу сейчас не до Украины — он занят выборами, миллиардными греческими долгами, проблемами с беженцами и предотвращением новых терактов. Затягивание отмены виз в ЕС — яркое тому подтверждение.

«ЕС настолько занят внутренними вызовами, что на вашу страну у него просто нет ни сил, ни времени. Да и желания особого нет», — уверен немецкий журналист Мориц Гатман. Западные политики, как считает Гатман, разочаровались в киевских политических элитах, устали ждать, когда в Украине перестанут воровать и отойдут от постмайданной романтики. Поэтому все, чего можно ожидать, — это заявления об украинском Крыме и, возможно, продление санкций против РФ. В остальном, считают на Западе, Украина должна помочь себе сама, отметил Гатман.

Кого выберет Трамп

А сразу после Нового года, в конце января, Украине придется налаживать отношения с новой американской администрацией. Политика Трампа, по мнению большинства аналитиков, будет направлена на изоляционизм. Иными словами, как считают эксперты влиятельного журнала Foreign Affairs, Америка сосредоточится на решении внутренних проблем, отстранится от мировых конфликтов, а во внешней политике будет заниматься лишь вопросами, напрямую касающимися ее национальных интересов. Для Украины это не сулит ничего хорошего.

«Если Трампу будет выгоднее наладить отношения с Россией в ущерб украинским интересам, естественно, он пойдет на это. Он — бизнесмен, который привык подходить ко всему с прагматической точки зрения. Не исключено, что ради улаживания сирийской проблемы новые власти пойдут на уступки по Украине», — сказал «Вестям» американский журналист Джон Маккензи.

Кстати, одним из претендентов на пост госсекретаря (отвечает за иностранные дела) называют Рекса Тиллерсона, главу одной из крупнейших мировых нефтяных корпораций с репутацией «друга Путина», с которым они знакомы еще с момента избрания того президентом РФ. Перед началом украинского Майдана американца наградили российским орденом Дружбы. Тиллерсон открыто выступал против введения санкций в отношении Москвы.

При этом в команде Трампа есть сторонники жесткой политики по отношению к России, например, избранный вице-президент Майк Пенс. «В какую сторону склонится Трамп, будет зависеть от ситуации на тот момент», — считает Маккензи.

Устали от Украины

По другим прогнозам, США могут продолжать финансово помогать Украине и даже предоставить оружие, за что всегда выступали республиканцы. Но для этого, говорят эксперты, Украине нужно найти общий язык с администрацией Трампа.

«Киеву могут помешать открытая поддержка Клинтон во время предвыборной кампании и раскрученный скандал вокруг Манафорта, экс-советника Трампа, имя которого всплыло в «амбарной книге» Януковича», — говорит Маккензи.

К тому же в США, как и в Европе, уверены эксперты, усиливается усталость от Украины, вызванная пробуксовыванием реформ и отсутствием заметных результатов в борьбе с коррупцией. При этом элиты большинства западных стран в кулуарах все чаще выступают за отмену санкций против России, которые невыгодны их экономикам. Особенно на фоне скандала с богатствами в е-декларациях украинских чиновников и «пленками Онищенко».

Охлаждение отношений с Западом, считают эксперты, может вынудить Киев договариваться с Москвой. «А заодно придется и перезагрузить власть», — убежден нардеп-радикал Андрей Артеменко.

Как минимум Запад продолжит настаивать на выполнении Минских договоренностей, а именно на выборах на Донбассе и особом статусе для региона. «Для давления на Киев у Запада есть политические и экономические рычаги. Гривна уже начала падать, а без западных траншей может еще больше обвалиться», — считает политолог Руслан Бортник.

Ожидания не оправдали

Отчет готовился больше года, он охватывает 2007-2015 годы и общую сумму объемом в 5,019 млрд евро (1,6 — гранты для поддержки бюджета, развития инфраструктуры, программы ядерной безопасности и 3,4 — кредиты).

Проверялась эффективность помощи ЕС в улучшении управления «публичными финансами» и борьбе с коррупцией, а также безопасность поставок газа в ЕС. Авторы делают оговорку: реформы подвергались опасности из-за ротаций среднего и высшего госменеджмента, а потенциально коррупциогенным фактором названы низкие зарплаты.

«С начала 2015 года был ряд инициатив, призванных разрушить влияние олигархов на украинскую политику и экономику. Тем не менее риск высок, а результаты — ниже всех ожиданий, — отмечается в тексте. — Расследования были запущены, исследованы активы олигархов, в частности, в энергетике. Тем не менее меры были хаотическими и спорными».

Также делается упор на нехватку связей между министерствами, отсутствие контактов с украинской стороны, нечеткое распределение обязанностей. Выводы: реформы «остаются хрупкими», помощь эффективна лишь «отчасти», а у властей не хватает «политической воли». Итог — проведут работу над ошибками.

Дадут ли деньги

Как результат — еврочиновники прикрутят нам краник. По словам собеседников «Вестей» в Минэнерго, в ЕС уже приступили к созданию четкой дорожной карты.

«Текущие платежи согласовываются, они уменьшили объемы и намерены давать только целевые транши под узкие проекты», — сказал нам источник в Минэнерго. Пресс-атташе посольства ЕС в Украине Давид Стулик подтвердил, что помощь начали фокусировать на ключевых секторах и реформах.

«Например, судебной реформе, преобразованиях госслужбы, децентрализации. Прежний формат с десятками отдельных проектов неприемлем — это расфокус средств», — сказал «Вестям» Стулик.

Как всегда, актуален вопрос отчетности и эффективности. «Конечно, проще следить за строительством дорог. Для оценки менее очевидных реформ согласовываем с украинскими партнерами индикаторы, которые показывают, есть ли эффект», — уточнил Стулик. Экономист Игорь Грозный считает, что ЕС может стать жертвой «странной» философии украинских чиновников.

«Европейская бюрократия так мыслит: нужно расставить даты, сделать пошаговую стратегию — так можно контролировать выполнение и, если что, обрезать финансирование. Но в Украине принято по-другому: фразу «У вас есть год на первый шаг» тут воспринимают, как «Можно целый год ничего не делать, а потом отчитаться», — убежден Грозный.

С этим, по его мнению, связано то, что Украине снижают объемы финансирования. Ключевой вопрос — получим ли мы остаток от 11 млрд евро помощи, «расписанных» еще в 2013 году до 2020-го. «Часть помощи зашла в Украину, сейчас обсуждается следующий транш: порядка 600 млн евро на реформу публичной администрации», — подтвердил Давид Стулик.

США и ЕС уничтожили экономику Украины и поставили население на грань выживания