Украина для Евросоюза, как чемодан без ручки - нести тяжело, бросить жалко

|У США и ЕС нет больше сил на Украину
Следующий год может еще больше изменить мир, нежели уходящий, принесший «брексит» и победу миллиардера-республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.
В 2017-м во Франции выберут нового главу страны, а в Германии — парламент. И все это на фоне усиления ультраправых сил и пророссийских политиков по всей Европе, риска новых «брекситов» с ударом по Евросоюзу, террористических угроз и эскалации конфликта в Сирии, который грозит перерасти в более глобальный из-за вмешательства в него ведущих мировых держав. «Вести» спрогнозировали, как перемены в геополитике могут повлиять на Украину в 2017 году.
Новым госсекретарём США стал друг Путина Тиллерсон
Ялта 2.0 или борьба с Россией
По одному из озвученных агентством Bloomberg сценариев, который западные СМИ называют пессимистическим, Украину может ждать «зрада» по всем фронтам. А именно — новая «ялтинская конференция» наподобие договора Запада и СССР в 1945 году о разделе мировых сфер влияния.
Как и тогда, Россия может получить бывшую часть советской империи, включая Украину, а возможно, и Прибалтику с Восточной Европой, которые тоже входили в соцблок.
В ответ, пишет Bloomberg, Путин отзывает своих хакеров и «залетных» истребителей, а также соглашается не вмешиваться в дела США и ЕС. Кроме того, закрывается вопрос Сирии, что остановит поток беженцев на Запад, подрывающий рейтинги местных политиков.
Другой возможный вариант: немецкий канцлер Ангела Меркель решится противостоять России и возглавит военное укрепление Европы. Впрочем, такой ход событий маловероятен, полагают эксперты, ведь в 2017 году она будет больше занята предвыборной кампанией, чем внешней политикой.
На фоне стремительного роста популярности ультраправых у канцлера, по ее же признанию, будет самая непростая гонка за всю историю возглавляемой ею партии ХДС. «Усиление позиций ультраправых, которые не скрывают дружбы с Путиным, может вынудить немецкие власти договариваться с РФ. В украинцах многие видят потенциальных мигрантов из-за войны и бедности, а блокада такого крупного торгового партнера и поставщика газа, как Россия, не соответствует интересам Германии. В результате поддержка Украины может сильно снизиться», — считает политолог Вадим Мешковой.
Итоги весенних выборов во Франции тоже, похоже, не на пользу украинцам. Фаворит гонки, республиканец Франсуа Фийон, по словам французского эксперта Омара Арфуша, выступает за дружбу с Россией, снятие санкций и считает, что Украине нельзя доверять. Потенциальный кандидат от социалистов Мануэль Вальс не настолько категоричен, но также будет способен на уступки Кремлю в силу своих амбиций, не исключает Арфуш.
Портятся отношения Украины даже с многолетним адвокатом в ЕС — Польшей, где после прихода консервативного правительства Качиньского усиливается раздраженность от подъема националистов в Украине, а в повестке дня всплывают противоречивые исторические вопросы вроде Волынской трагедии.
Будет ли безвиз
В целом аналитики сходятся во мнении, что Евросоюзу сейчас не до Украины — он занят выборами, миллиардными греческими долгами, проблемами с беженцами и предотвращением новых терактов. Затягивание отмены виз в ЕС — яркое тому подтверждение.
«ЕС настолько занят внутренними вызовами, что на вашу страну у него просто нет ни сил, ни времени. Да и желания особого нет», — уверен немецкий журналист Мориц Гатман. Западные политики, как считает Гатман, разочаровались в киевских политических элитах, устали ждать, когда в Украине перестанут воровать и отойдут от постмайданной романтики. Поэтому все, чего можно ожидать, — это заявления об украинском Крыме и, возможно, продление санкций против РФ. В остальном, считают на Западе, Украина должна помочь себе сама, отметил Гатман.
Кого выберет Трамп
А сразу после Нового года, в конце января, Украине придется налаживать отношения с новой американской администрацией. Политика Трампа, по мнению большинства аналитиков, будет направлена на изоляционизм. Иными словами, как считают эксперты влиятельного журнала Foreign Affairs, Америка сосредоточится на решении внутренних проблем, отстранится от мировых конфликтов, а во внешней политике будет заниматься лишь вопросами, напрямую касающимися ее национальных интересов. Для Украины это не сулит ничего хорошего.
«Если Трампу будет выгоднее наладить отношения с Россией в ущерб украинским интересам, естественно, он пойдет на это. Он — бизнесмен, который привык подходить ко всему с прагматической точки зрения. Не исключено, что ради улаживания сирийской проблемы новые власти пойдут на уступки по Украине», — сказал «Вестям» американский журналист Джон Маккензи.
Кстати, одним из претендентов на пост госсекретаря (отвечает за иностранные дела) называют Рекса Тиллерсона, главу одной из крупнейших мировых нефтяных корпораций с репутацией «друга Путина», с которым они знакомы еще с момента избрания того президентом РФ. Перед началом украинского Майдана американца наградили российским орденом Дружбы. Тиллерсон открыто выступал против введения санкций в отношении Москвы.
При этом в команде Трампа есть сторонники жесткой политики по отношению к России, например, избранный вице-президент Майк Пенс. «В какую сторону склонится Трамп, будет зависеть от ситуации на тот момент», — считает Маккензи.
Устали от Украины
По другим прогнозам, США могут продолжать финансово помогать Украине и даже предоставить оружие, за что всегда выступали республиканцы. Но для этого, говорят эксперты, Украине нужно найти общий язык с администрацией Трампа.
«Киеву могут помешать открытая поддержка Клинтон во время предвыборной кампании и раскрученный скандал вокруг Манафорта, экс-советника Трампа, имя которого всплыло в «амбарной книге» Януковича», — говорит Маккензи.
К тому же в США, как и в Европе, уверены эксперты, усиливается усталость от Украины, вызванная пробуксовыванием реформ и отсутствием заметных результатов в борьбе с коррупцией. При этом элиты большинства западных стран в кулуарах все чаще выступают за отмену санкций против России, которые невыгодны их экономикам. Особенно на фоне скандала с богатствами в е-декларациях украинских чиновников и «пленками Онищенко».
Охлаждение отношений с Западом, считают эксперты, может вынудить Киев договариваться с Москвой. «А заодно придется и перезагрузить власть», — убежден нардеп-радикал Андрей Артеменко.
Как минимум Запад продолжит настаивать на выполнении Минских договоренностей, а именно на выборах на Донбассе и особом статусе для региона. «Для давления на Киев у Запада есть политические и экономические рычаги. Гривна уже начала падать, а без западных траншей может еще больше обвалиться», — считает политолог Руслан Бортник.
Ожидания не оправдали
Отчет готовился больше года, он охватывает 2007-2015 годы и общую сумму объемом в 5,019 млрд евро (1,6 — гранты для поддержки бюджета, развития инфраструктуры, программы ядерной безопасности и 3,4 — кредиты).
Проверялась эффективность помощи ЕС в улучшении управления «публичными финансами» и борьбе с коррупцией, а также безопасность поставок газа в ЕС. Авторы делают оговорку: реформы подвергались опасности из-за ротаций среднего и высшего госменеджмента, а потенциально коррупциогенным фактором названы низкие зарплаты.
«С начала 2015 года был ряд инициатив, призванных разрушить влияние олигархов на украинскую политику и экономику. Тем не менее риск высок, а результаты — ниже всех ожиданий, — отмечается в тексте. — Расследования были запущены, исследованы активы олигархов, в частности, в энергетике. Тем не менее меры были хаотическими и спорными».
Также делается упор на нехватку связей между министерствами, отсутствие контактов с украинской стороны, нечеткое распределение обязанностей. Выводы: реформы «остаются хрупкими», помощь эффективна лишь «отчасти», а у властей не хватает «политической воли». Итог — проведут работу над ошибками.
Дадут ли деньги
Как результат — еврочиновники прикрутят нам краник. По словам собеседников «Вестей» в Минэнерго, в ЕС уже приступили к созданию четкой дорожной карты.
«Текущие платежи согласовываются, они уменьшили объемы и намерены давать только целевые транши под узкие проекты», — сказал нам источник в Минэнерго. Пресс-атташе посольства ЕС в Украине Давид Стулик подтвердил, что помощь начали фокусировать на ключевых секторах и реформах.
«Например, судебной реформе, преобразованиях госслужбы, децентрализации. Прежний формат с десятками отдельных проектов неприемлем — это расфокус средств», — сказал «Вестям» Стулик.
Как всегда, актуален вопрос отчетности и эффективности. «Конечно, проще следить за строительством дорог. Для оценки менее очевидных реформ согласовываем с украинскими партнерами индикаторы, которые показывают, есть ли эффект», — уточнил Стулик. Экономист Игорь Грозный считает, что ЕС может стать жертвой «странной» философии украинских чиновников.
«Европейская бюрократия так мыслит: нужно расставить даты, сделать пошаговую стратегию — так можно контролировать выполнение и, если что, обрезать финансирование. Но в Украине принято по-другому: фразу «У вас есть год на первый шаг» тут воспринимают, как «Можно целый год ничего не делать, а потом отчитаться», — убежден Грозный.
С этим, по его мнению, связано то, что Украине снижают объемы финансирования. Ключевой вопрос — получим ли мы остаток от 11 млрд евро помощи, «расписанных» еще в 2013 году до 2020-го. «Часть помощи зашла в Украину, сейчас обсуждается следующий транш: порядка 600 млн евро на реформу публичной администрации», — подтвердил Давид Стулик.
США и ЕС уничтожили экономику Украины и поставили население на грань выживания
Рейтинг: 9
Комментарии
Рейтинг: 6
Украина обвинила Евросоюз в предательстве, так как до сих пор не получила обещанного безвизового режима, сообщает The Financial Times со ссылкой на заместителя министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елену Зеркаль.По данным издания, Евросоюз не спешит открывать границы из-за миграционного кризиса.По ее словам некоторые украинцы также чувствуют «тайный сговор» и «теперь едва ли верят обещаниям».
Рейтинг: 6
Радуйтесь что не дает безвизовый, в недалеком будущем Европа посмотрите под каким-нибудь предлогом будет сливать в Украину своих беженцев с Ближнего Востока. Вот тогда и начнется на Украине и Грузии "веселушка".
Рейтинг: -7
Этот портал фейковый 《слободянюка》 превратился в сепарское 《кубло》...
Рейтинг: 4
Ты только проснулся? Сепарским сайт стал еще с весны 2014 года,и спонсируется на бабки медведчука и гецка,для расшатывания ситуации в Украине!
Рейтинг: 0
И нету никому дела до этого сайта, не пойму в стране война, а на этом сайте прямиком под копирку москвы фейки и провокации пачками строчат, вместе с антиукраинскими комментариями.
Рейтинг: 5
Ты высерок галицкий толстозадый давно превратился в гавно.
Рейтинг: 6
В тайне ШИРЫЕ свидосвины завидуют россиянам.
Они не могут построить космодром
Они не могут в космос запускать корабли
Они не могут строить атомные ледоколы,лодки и АЭС
Они не могут строить АПЛ Борей,Тополя и Калибры
Они не могут строить вертолёты Аллигатор и Черная Акула
Они не могут строить КАМАЗы,Уралы,ГАЗели и Кировцы
Они не могут провести лучшую за все времена Олимпиаду;Они не могут строить самолеты 5 поколения.
Россия не стоит на паперти и не унижается,выклянчивая кредиты
Они не могут сказать слово в геополитике,у них нет Победы 45-го…
Рейтинг: 7
ХУНТА готовьте вазелин - друг Путина Тиллерсон назначен Дональдом Трампом на пост госсекретаря США - пуканы будут трещать ...
Рейтинг: 8
Плачь, украина, плачь!
Ты сама себе предатель и палач!
Ты своею собственной рукой,..
Задавила разум и покой!
Убиваешь лучших сыновей!..
Ратуя на "злобных Москалей"!
И кусая , как змея, себя за хвост..
Создала в своих пределах ХОЛОКОСТ!
С кем же ты останешься потом?
Все разрушив-за каким бортом?
Может восстановишь ты свой дом?!
Только не поднять погибших в нем!!!
ОЛЕСЬ БУЗИНА
Рейтинг: 7
Каждый раз перед очередной революцией в огрызен украины какая-то ПАДЛА внушает народу, что он ооооооочень плохо живёт. МЫ ПРОХОДИЛИ ЭТО! Потом народ "сносит" Главу государства "опрокидывает собственное государство, в ИТОГЕ: РАЗВАЛИВАЕТСЯ страна, разрушается экономика и промышленность, начинается гражданская войнааа и голод... И ТОЛЬКО ТОГДА НАРОД узнаёт, ЧТО ТАКОЕ ПЛОХАЯ ЖИЗНЬ!!!
Рейтинг: 7
...И обвиняет в этом не себя, а соседа.
Рейтинг: -9
Маккейн назвал путина бандитом и убийцей, с президентом расии путиным США должны говорить исключительно с позиции силы. Так считает сенатор-республиканец Джон Маккейн.
Рейтинг: 7
Он контуженый был во Вьетнаме,сбили его вьетнамцы.И что он делал во Вьетнаме за тысячи км от США?Не на прогулку приехал,а напалмом сжигал мирных жителей,должен молиться богу,что живой и ходит по земле.Так кто убийца и бандит?А англичане- "Богатство Британской империи создано за счёт ограбления Китая"."Наркобароны на службе Её Величества".Англия достигала своего могущества за счёт разбоя,грабежей,работорговли и торговли наркотиками.Англия стала мировым паразитом,раскинувшим свои жадные щупальца почти на весь мир....
Рейтинг: 5
Путину глубоко нас-рать на такого мелкого пакостника как Маккейн,да и всем россиянам тоже.
Рейтинг: -6
Просто русаков правда в глаза колит вот и все!
Рейтинг: 7
А от тебя чмо галицкое воняет падалью.
Рейтинг: 8
Большинству окончательно не околпаченных идеями евроинтеграции и не отравленный бандерлоговским токсином, ясно как Божий день, что Украина обречена без России на разграбление, обницание и неминуемое расчленение, Беда только в том, что нет на Украине достойного лидера способного консолидировать народ и сбросить с себя ярмо в которое его запрягли западные "друзи"... Вопрос и в другом как вернуть доверие России, после рек лжи дерьма слитого в её сторону? Ибо предавший единожды второй раз предаёт не задумываясь...да и ох как далеко не единожды....
Рейтинг: -5
Виктор из Калуги, ответь на простой вопрос, почему все беженцы бегут в Евросоюз, а ни как не в Рассею, почему дети чиновников Рассеи по заграницам живут, учатся и вообще там балдеют, а Вы тут сидите и "Руцкий мир" пропагандируете. Может сначала надо в своей хате навести порядок, а то у себя ничего не делаете от своей беспомощности, а только гадите на соседей.
Рейтинг: 2
Ну положим улицы моего города подметают и очищают от снега(кстати довольно добросовестно) заробитчане с Сумской области, работаю мужики водилами, бабы с мётлами, у мужиков ЗП 20-25 тысяч у баб 13-20... Как ты думаешь, калужане за эти деньги в очередь не выстраиваются, у меня септик приезжает чистить хохол с Придестровья и просит 1300 за 10 кубов, а местные "золотари" меньше 2500 ни в какую! Кроме того у него бочка 18 кубов! на исудзе, а у наших максимум 10-12куб на Камазах, а беженцы арабы они не работать едут в ЕС а жить на халяву!
Рейтинг: -6
Виктор из Калуги, ответь на простой вопрос, почему все беженцы бегут в Евросоюз, а ни как не в Рассею, почему дети чиновников Рассеи по заграницам живут, учатся и вообще там балдеют, а Вы тут сидите и "Руцкий мир" пропагандируете. Может сначала надо в своей хате навести порядок, а то у себя ничего не делаете от своей беспомощности, а только гадите на соседей.
Рейтинг: 7
Бегут со своего дома валягово, никчемцы, которые не умеют благоустроить свой очаг, надеются на подачки, ничего не делая, получать пособия, оскорблять местных жителей, хулиганить, грабить, насиловать.
Рейтинг: -6
Тогда все чиновники расийские валягово!
Рейтинг: 8
А тебе не понять одну простую истину,но если у тебя есть огород,то поймешь-как в каждом огороде есть сорняки и паразити,так и в каждой нации и национальности есть сорняки и паразити и все зависит от хозяина,если он есть,либо он,хозяин,будет избавляться от сорняков и паразитов либо их приумножать,да есть российские чиновники-денежные наркоманы и их лентяи детишечки, которые бегут к англосаксам,а они из покон веков были ворами-пиратами и набивали свои карманы золотишком.Так,что в семье не без урода,а западная дерьмократия принимает денежные мешки
Рейтинг: 9
А в Ро//ссию НЕ бегут потому,что здесь их заставят работать.Есть знакомые свидомые,которые приехали в Ро//ссию нахаляву бабла срубить, дали ему понять,что и как и уехал обратно,но обозленный,а ты говоришь гадите. А свидомые не гадят?Свидомые майндауны с помощью маккейна,байдена,кери нагадили украинцам.
Рейтинг: -7
Все с тобой яснопонятно в россию не бегут ибо расиия и есть страна третьего мира, со своей хунтой и диктатурой и за копейки вкалывать, в грязной немытой росии, которая на грани войны, без пособия еще, нафига она им нужна! Садись 2, методичку смени, попроси новую, зависаешь!
Рейтинг: 7
Так и ты ответь на простой вопрос, почему тогда, как ты говоришь в грязную немытую Россию, приезжают украинские заробитчане, чтоб зарабатывать в России и кормить свои семьи в процветающей, европейской, самой чистой и культурной Украине???
Рейтинг: -9
Иди в *опу со своей расиией!