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Новым госсекретарём США стал друг Путина Тиллерсон

13.12.2016 (13:58)
Дональд Трамп назначил госсекретарем США Рекса Тиллесона
Дональд Трамп назначил госсекретарем США Рекса Тиллесона

Глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон назначен избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря США.

Топ-менеджер ExxonMobil Рекс Тиллерсон во вторник, 13 декабря, назначен на должность госсекретаря США избранным президентом Дональдом Трампом. Именно Тиллерсона ранее американские СМИ называли "человеком Путина", намекая на связь бизнесмена с российскими политиками. Впрочем, это снова предположения СМИ, лояльных демократу Хиллари Клинтон. Однако нельзя отрицать, что Рекс Тиллерсон действительно неплохо знает Россию.

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Новоизбранный президент вступил таким образом на путь конфронтации с членами Республиканской партии в Сенате.

Ведущие республиканцы выступают против назначения Тиллерсона ввиду его многолетнего сотрудничества с Россией и катарскими нефтегазовыми компаниями. Exxon сыграла ключевую роль в превращении катарской компании Qatar Petrolium в крупнейшего в мире производителя сжиженного газа.

Как пишут западные СМИ, если демократы объединятся, чтобы отвергнуть кандидатуру Тиллерсона, и к ним присоединятся хотя бы несколько республиканских сенаторов (у Республиканской партии в Сенате 52 мандата из 100), Тиллерсон не будет утвержден.

Для его избрания достаточно 50 голосов и решающим станет голос вице-президента Майла Пенса.

Теллерсон не имеет никакого опыта государственной деятельности, но Трамп полагает, что новый госсекретарь сможет задействовать свои обширные деловые связи и личные контакты, в частности с Владимиром Путиным.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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