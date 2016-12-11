Новым госсекретарём США стал друг Путина Тиллерсон

13.12.2016 (13:58)

Дональд Трамп назначил госсекретарем США Рекса Тиллесона

Глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон назначен избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря США.

Топ-менеджер ExxonMobil Рекс Тиллерсон во вторник, 13 декабря, назначен на должность госсекретаря США избранным президентом Дональдом Трампом. Именно Тиллерсона ранее американские СМИ называли "человеком Путина", намекая на связь бизнесмена с российскими политиками. Впрочем, это снова предположения СМИ, лояльных демократу Хиллари Клинтон. Однако нельзя отрицать, что Рекс Тиллерсон действительно неплохо знает Россию.





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Новоизбранный президент вступил таким образом на путь конфронтации с членами Республиканской партии в Сенате.

Ведущие республиканцы выступают против назначения Тиллерсона ввиду его многолетнего сотрудничества с Россией и катарскими нефтегазовыми компаниями. Exxon сыграла ключевую роль в превращении катарской компании Qatar Petrolium в крупнейшего в мире производителя сжиженного газа.

Как пишут западные СМИ, если демократы объединятся, чтобы отвергнуть кандидатуру Тиллерсона, и к ним присоединятся хотя бы несколько республиканских сенаторов (у Республиканской партии в Сенате 52 мандата из 100), Тиллерсон не будет утвержден.

Для его избрания достаточно 50 голосов и решающим станет голос вице-президента Майла Пенса.

Теллерсон не имеет никакого опыта государственной деятельности, но Трамп полагает, что новый госсекретарь сможет задействовать свои обширные деловые связи и личные контакты, в частности с Владимиром Путиным.

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