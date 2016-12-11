У Савченко и Путина есть общие взгляды

13.12.2016 (15:00)

Савченко пытается снять ответственность за насилие и убийства с Путина

Народный депутат Мустафа Найем намекнул, что действия нардепа Надежды Савченко касающиеся переговоров с представителями террористов "ДНР" и "ЛНР" совпадают с позицией президента России Владимира Путина.

Об этом Найем написал на своей странице в Facebook.

Вчера говорил с Надеждой Савченко. Есть два политика, которые считают, что руководители криминальных и террористических организаций "ЛДНР" - Захарченко и Плотницкий представляют население Донецкой области - Владимир Путин и госпожа Савченко, - написал он.

Найем считает, что украинцам надо устанавливать отношения с нашими гражданами по ту сторону линии соприкосновения.

Говорить с ними, объяснять и доносить свою позицию. Но это не обязывает нас и не означает легализацию и признание убийц и самопровозглашенных представителей оккупированных территорий. Эти люди получили власть не от тех, кого якобы представляют, а с рук и при поддержке Российской Федерации, - заявил нардеп.

Он отметил, что ведя переговоры с Александром Захарченко и и Игорем Плотницким Савченко частично пытается снять ответственность за насилие, убийства, пытки и материальный ущерб, нанесенный Украине за время оккупации с Владимира Путина.

Савченко встречалась с Захарченко и Плотницким