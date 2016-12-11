В Мукачево "экстрасенсы" снимают заклятие за 1500 долларов

13.12.2016 (15:46)

Экстрасенсы-мошенники отобрали у мукачевки деньги и драгоценности

Вчера, около полудня, в полицию Мукачево обратилась 30-летняя местная жительница и сообщила, что на улице Д. Галицкого к ней подошли две женщины в возрасте примерно 30 лет, одна из которых беременна, и сказали, что они экстрасенсы.

Незнакомки рассказали женщине, что на ее семью кто-то наложил заклятие. И они могут ей в этом помочь. Далее потерпевшая вспоминает, как ушла домой и принесла незнакомкам деньги и золотые украшения. Получив их, злоумышленницы скрылись.

Под предлогом снятия порчи с ее семьи отобрали у 30-летней мукачевки 1500 долларов, 50 евро и золотые изделияю Сумма нанесенного ущерба составляет примерно 50 тысяч гривен.

Приметы подозреваемых в мошенничестве: одна из женщин в возрасте 28-30 лет, низкого роста, имеет каштановые волосы, была одета в светлую куртку и замшевую обувь. Другая женщина имеет вид 25-27 лет, была одета в темную пуховую куртку и со слов заявительницы была беременна.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Правоохранители Мукачево принимают ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц злоумышленниц и их задержанию.

Правоохранители призывают людей быть осторожными и не вступать в разговоры с незнакомыми людьми, которые предлагают вам подозрительными способами помочь в ваших проблемах.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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