На юге Украины обнаружили крупные запасы газа

13.12.2016 (18:25)

Обнаружено 35 млрд кубометров газа на северо-западном шельфе Черного моря

Единственное в Украине геолого-разведывательное судно "Искатель" обнаружило 35 млрд кубометров газа на северо-западном шельфе Черного моря (Одесская область).

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Госслужбы геологии и недр Украины Николай Бояркин.

"Тот факт, что Украина возобновила поиск нефти и газа на шельфе Черного моря, свидетельствует о титанический сдвиг в геологоразведке Украины. По нашим оценкам, запасы газа составляют не менее 40 млрд кубометров газа на площади 7 тысяч кв. км Северо-западного шельфа Черного моря", – сказал Бояркин.

Он подчеркнул, что Украина имеет достаточно ресурсов для обеспечения собственных потребностей газом и имеет возможности его добывать самостоятельно.

"40 млрд кубометров – это самые минимальные цифры, которые можно было назвать, ведь только на двух обследованных участках упомянутой площади в 7 тысяч кв. км уже найдено около 35 млрд кубометров газа. Еще остается обследовать шесть участков, на которых запасы также весьма значительные", – отметил Бояркин.

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