В Ужгороде конфисковали краденый автомобиль на словацкой регистрации

13.12.2016 (18:49)

Этот автомобиль угнали в Словакии в июне 2016 года

В пункте пропуска «Ужгород» сотрудники Госпогранслужбы задержали автомобиль «Фольксваген Гольф» словацкой регистрации под управлением 51-летнего гражданина Словакии.

При проведении всех необходимых процедур контроля пограничники установили, что указанный автомобиль числится в базе данных Интерпола, как похищенный.

В дальнейшем было установлено, что этот автомобиль угнали в Словакии в июне этого года, сообщает Госпогранслужба.

По данному факту проинформированы Укрбюро Интерпола в г. Киеве, а транспортное средство передан представителям Национальной полиции в Закарпатской области.

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