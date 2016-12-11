В Мукачево водитель на "Suzuki" переехал пешехода и скрылся

13.12.2016 (18:54)

Водитель иномарки наехал на пешехода в Мукачево

Сегодня, 13 декабря около 10 часов мукачевские патрульные получили сообщение о том, что водитель иномарки наехал на пешехода и скрылся, пострадавший получил телесные повреждения.

Как сообщает УПП в Ужгороде и Мукачево, автомобиль, который покинул место ДТП, найден на улице Лермонтова на автомойке, сбежавший водитель задержан. У пострадавшего перелом грудной клетки.

«Сузуки» доставили на спецплощадку. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока выясняются.

Между Ужгородом и Мукачево в лобовую столкнулись две иномарки (ФОТО)