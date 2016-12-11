Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 14 декабря

14.12.2016 (05:35)

В Ужгороде облачно с прояснениями, днем небольшой снег

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 7-12 °, днем 0-5 ° мороза, в горах местами ночью 13-15 °, днем 5-8 ° мороза.

В Ужгороде на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 7-9 °, днем 0-2 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 14 декабря:

МАКС: 14.4° (1957)

МИН: -18.0° (1987)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого пророка Наума. В народе этого святого называли Грамотником, поскольку в этот день в старину (с 1 декабря по старому стилю) начинали учить детей грамоте. Учебные «мучения» детей дополнялись ветром, который был очень характерен в день пророка Наума: «Пришел Наум, зимний ветер подул». Если ветер с юго-западного переходил на западный или северо-западный, ждали усиления морозов.