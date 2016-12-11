В Греции археологи обнаружили неизвестный античный город (ВИДЕО)

14.12.2016 (06:38)

Археологи обнаружили в Греции сенсационную находку

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Археологи обнаружили в Греции сенсационную находкуНовые раскопки в центральной Греции позволили обнаружить древний город с крепостными стенами.Исследования проводились международной группой Vlochos Archaeological Project в составе ученых из Греции и Швеции. По мнению ученых, возраст находки в центральной Греции — около 2500 лет. О результатах раскопок сообщается в пресс-релизе Гетеборгского университета.Археологи из Университета Гетеборга начали изучать ранее неизвестный древний город около деревни Влохос, в пяти часах к северу от Афин. Археологические останки разбросаны вокруг холма Стронгиловоуни на больших фессалийских равнинах и могут быть отнесены к нескольким историческим периодам."То, что раньше считалось руинами какого-то неактуального поселения на холме, теперь, видимо, будет считаться остатками города. И это результаты работы только за один археологический сезон", - рассказывает руководитель полевых работ Робен Ренлунд из Гетеборга."Тот факт, что никто никогда прежде не исследовал этот холм, является совершенно удивительным", - подчеркнул Робен.Вместо небольшого поселения под холмом нашли настоящий город, окруженный крепостными стенами. Помимо стен, ученые нашли городскую площадь, улицу, а также керамические черепки и монеты. Самые древние артефакты датировались концом VI века до нашей эры; по словам археологов, город процветал в IV-III веках до нашей эры.Сначала ученые решили, что примерно во II веке до нашей жители его покинули после завоевания римлянами. Но позднее исследователи обнаружили, что крепостные стены города реставрировались в позднеримскую или ранневизантийскую эпоху (IV-VI века нашей эры).