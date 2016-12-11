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Путин побежал к Меркель жаловаться на Украину

14.12.2016 (10:44)
Путин пожаловался Меркель на Украину
Путин пожаловался Меркель на Украину

Президент РФ Владимир Путин пожаловался федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель на то, что Украина "уклоняется" от закупки российского газа.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ, по итогам телефонного разговора Меркель и Путина, которая состоялась накануне.

"Лидеры продолжили обсуждение ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины", - отмечается в сообщении.

"Владимир Путин вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договоренностей о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне создает угрозу транзита в Европу", - сообщает пресс-служба.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что договоренности о заключении дополнительного соглашения к контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" на трехсторонних переговорах с участием Еврокомиссии достичь не удалось.

"К сожалению, соглашения достичь не удалось. Надеемся, что это можно будет сделать в будущем, но сегодня мы не смогли подписать дополнительные соглашения. Без него покупка российского газа в соответствии с контрактом между" Нафтогазом "и" Газпромом "невозможно", - заявил он .

Напомним, Украина уже год не импортирует газ со стороны Российской Федерации.

Россия предложит Украине газ в обмен на отказ от штрафа


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

14.12.2016 (13:01) / ВИЖУ

Все 23 года украинско-
российских отношений можно
описать просто:
"Сосед, дайте пожрать, а то мне
вам под двери насрать нечем"

14.12.2016 (12:35) / 123

14.12.2016 (12:04) / Юр Юрыч

Тупорылые украинские власти все о халяве мечтают. Дебилы решили что можно тоже своровать у Газпрома, собственный народ обворовали, кредиты своровали все им мало. Придурки парашенские.

14.12.2016 (12:15) / Читатель1111

Какая халява твой плешивый карлик умоляет покупать у него газ, пшел он на ЙУХ)

14.12.2016 (13:03) / ВИЖУ

Вот это тебя прет крысенок галицкий!
К психиатру не пробовал обратиться? Может еще не поздно...

14.12.2016 (11:50) / ВИЖУ

Хохлы хотели встретить Новый Год уже в Европе,
А проведут его опять в свой родной, любимой ЖОпе!!!

14.12.2016 (12:03) / Читатель1111

Откуда ты печатаешь эту ересь то стопудняк жопа) лишь в жопе могли вырастит такое как ты)

14.12.2016 (12:10) / Юр Юрыч

Свиномордый пшел нах гтсюда! Вонючка жовтно- блакитная! Твой мир водка, забор и канава!

14.12.2016 (12:15) / Читатель1111

Кацап зачам так о себя, тебя в по пьяни то зачали и так ты по жизни пошел, как и весь твой рузкий народ.

14.12.2016 (12:57) / ВИЖУ

Тебя галицкая жертва аборта бомжиха высрала.

14.12.2016 (11:46) / ВИЖУ

У великих укров есть красивая старинная легенда... Если долго-долго, старательно, до экстаза и эйфории, желательно матом, РУГАТЬ Путина, то на украине обязательно появятся газ, нефть, золото и мозги у правительства

14.12.2016 (12:01) / Читатель1111

Да кому твой плешивый лепрекон нужен, написали и все, а тебя русня замомбила, наверно у тебя чувства к нему большие)

14.12.2016 (12:07) / Юр Юрыч

Изыди в АТО чмошник! Засмердил тут сайт селюк вонючий!

14.12.2016 (12:16) / Читатель1111

Еще кацапская *лядина будет условия ставить иди к себе на урал, там кукарекай петушок, что кому делать.

14.12.2016 (11:35) / ВИЖУ

Если «Газпром» не сделает скидку на газ, украина пригрозила и дальше переплачивать, покупая российский газ у Словакии.

14.12.2016 (11:41) / Читатель1111

И что, лучше в белых людей покупать, чем в копчёной русни)

14.12.2016 (11:48) / ВИЖУ

Хохлам лишь бы у еого-нибуть отсосать и отлизать и тяфкнуть на руку прежде кормившую.И хохлы теперь уже-сослы.

14.12.2016 (12:00) / Читатель1111

Как тебя несет, видать на ноль спился или скололся, что ты городишь, дебил, почитай себя со стороны, надеюсь вас русню заточат под колпаком, чтоб меньше дебилов в мире было)

14.12.2016 (12:59) / ВИЖУ

Ты чмошное вонючее гавно галичанин иди соси дальше

14.12.2016 (10:50) / 14.12.2016

Делайте что-то с ним, то угрожает, то просит, то жалуется......то сбежал.....кто знает, что у него в голове?, полный ахтунг?

14.12.2016 (12:14) / Юр Юрыч

Иди ушлепок ахтунги чисти ершиком! Свинья тупая! Или тварь езжай в АТО пусть тебя там отчпокают за СЛАВУ УКРАИНЕ!