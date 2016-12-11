Путин побежал к Меркель жаловаться на Украину

14.12.2016 (10:44)

Путин пожаловался Меркель на Украину

Президент РФ Владимир Путин пожаловался федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель на то, что Украина "уклоняется" от закупки российского газа.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ, по итогам телефонного разговора Меркель и Путина, которая состоялась накануне.

"Лидеры продолжили обсуждение ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины", - отмечается в сообщении.

"Владимир Путин вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договоренностей о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне создает угрозу транзита в Европу", - сообщает пресс-служба.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что договоренности о заключении дополнительного соглашения к контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" на трехсторонних переговорах с участием Еврокомиссии достичь не удалось.

"К сожалению, соглашения достичь не удалось. Надеемся, что это можно будет сделать в будущем, но сегодня мы не смогли подписать дополнительные соглашения. Без него покупка российского газа в соответствии с контрактом между" Нафтогазом "и" Газпромом "невозможно", - заявил он .

Напомним, Украина уже год не импортирует газ со стороны Российской Федерации.

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