Путин побежал к Меркель жаловаться на Украину

|Путин пожаловался Меркель на Украину
Президент РФ Владимир Путин пожаловался федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель на то, что Украина "уклоняется" от закупки российского газа.
Об этом сообщает пресс-служба президента РФ, по итогам телефонного разговора Меркель и Путина, которая состоялась накануне.
"Лидеры продолжили обсуждение ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины", - отмечается в сообщении.
"Владимир Путин вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договоренностей о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне создает угрозу транзита в Европу", - сообщает пресс-служба.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что договоренности о заключении дополнительного соглашения к контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" на трехсторонних переговорах с участием Еврокомиссии достичь не удалось.
"К сожалению, соглашения достичь не удалось. Надеемся, что это можно будет сделать в будущем, но сегодня мы не смогли подписать дополнительные соглашения. Без него покупка российского газа в соответствии с контрактом между" Нафтогазом "и" Газпромом "невозможно", - заявил он .
Напомним, Украина уже год не импортирует газ со стороны Российской Федерации.
Россия предложит Украине газ в обмен на отказ от штрафа
Рейтинг: -6
Комментарии
Рейтинг: 2
Все 23 года украинско-
российских отношений можно
описать просто:
"Сосед, дайте пожрать, а то мне
вам под двери насрать нечем"
Рейтинг: -3
Рейтинг: 3
Тупорылые украинские власти все о халяве мечтают. Дебилы решили что можно тоже своровать у Газпрома, собственный народ обворовали, кредиты своровали все им мало. Придурки парашенские.
Рейтинг: -3
Какая халява твой плешивый карлик умоляет покупать у него газ, пшел он на ЙУХ)
Рейтинг: 2
Вот это тебя прет крысенок галицкий!
К психиатру не пробовал обратиться? Может еще не поздно...
Рейтинг: 3
Хохлы хотели встретить Новый Год уже в Европе,
А проведут его опять в свой родной, любимой ЖОпе!!!
Рейтинг: -1
Откуда ты печатаешь эту ересь то стопудняк жопа) лишь в жопе могли вырастит такое как ты)
Рейтинг: 2
Свиномордый пшел нах гтсюда! Вонючка жовтно- блакитная! Твой мир водка, забор и канава!
Рейтинг: -3
Кацап зачам так о себя, тебя в по пьяни то зачали и так ты по жизни пошел, как и весь твой рузкий народ.
Рейтинг: 1
Тебя галицкая жертва аборта бомжиха высрала.
Рейтинг: 3
У великих укров есть красивая старинная легенда... Если долго-долго, старательно, до экстаза и эйфории, желательно матом, РУГАТЬ Путина, то на украине обязательно появятся газ, нефть, золото и мозги у правительства
Рейтинг: -2
Да кому твой плешивый лепрекон нужен, написали и все, а тебя русня замомбила, наверно у тебя чувства к нему большие)
Рейтинг: 1
Изыди в АТО чмошник! Засмердил тут сайт селюк вонючий!
Рейтинг: -2
Еще кацапская *лядина будет условия ставить иди к себе на урал, там кукарекай петушок, что кому делать.
Рейтинг: 3
Если «Газпром» не сделает скидку на газ, украина пригрозила и дальше переплачивать, покупая российский газ у Словакии.
Рейтинг: -4
И что, лучше в белых людей покупать, чем в копчёной русни)
Рейтинг: 2
Хохлам лишь бы у еого-нибуть отсосать и отлизать и тяфкнуть на руку прежде кормившую.И хохлы теперь уже-сослы.
Рейтинг: -2
Как тебя несет, видать на ноль спился или скололся, что ты городишь, дебил, почитай себя со стороны, надеюсь вас русню заточат под колпаком, чтоб меньше дебилов в мире было)
Рейтинг: 2
Ты чмошное вонючее гавно галичанин иди соси дальше
Рейтинг: -6
Делайте что-то с ним, то угрожает, то просит, то жалуется......то сбежал.....кто знает, что у него в голове?, полный ахтунг?
Рейтинг: 2
Иди ушлепок ахтунги чисти ершиком! Свинья тупая! Или тварь езжай в АТО пусть тебя там отчпокают за СЛАВУ УКРАИНЕ!