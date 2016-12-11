Ужгородский горсовет принял проект бюджета на 2017 год

14.12.2016 (11:03)

Ужгородский горсовет проголосовал за проект бюджета на 2017 год

Члены исполкома Ужгородского горсовета проголосовали сегодня за проект бюджета на следующий год, решение еще рассмотрят на сессии депутаты.

Как сообщает пресс-служба горсовета, на 2017 год предусмотрели:

- Доходы бюджета - 1048 142,4 тыс. Грн.,

- Расходы бюджета - 1047 834,9 тыс. Грн.

Также утвердили на 2017 год резервный фонд городского бюджета в сумме 4 000,0 тыс. Гривен и перечень защищенных статей расходов общего фонда городского бюджета: оплата труда работников бюджетных учреждений; начисления на заработную плату; приобретение медикаментов и перевязочных материалов; обеспечение продуктами питания; оплата коммунальных услуг и энергоносителей; оплату энергосервиса; обслуживание государственного (местного) долга; текущие трансферты населению; текущие трансферты местным бюджетам; подготовка кадров высшими учебными заведениями I-IV уровней аккредитации; обеспечение инвалидов техническими и другими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения для индивидуального пользования; фундаментальные исследования, прикладные научные и научно-технические разработки.

По словам руководителя финансового управления Леси Гах, пока проект является оптимистичным, однако окончательно будет понятно после принятия государственного бюджета.

Однако пока можно говорить, что в целом дополнительно на городской бюджет Ужгорода ляжет бремя расходов на более чем 158 700 000 гривен. После принятия государственного бюджета городской планируют откорректировать в течение недели.

Единственный город в Закарпатье, который не выполнил бюджет - это Мукачево