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Ужгородский горсовет принял проект бюджета на 2017 год

14.12.2016 (11:03)
Ужгородский горсовет проголосовал за проект бюджета на 2017 год
Ужгородский горсовет проголосовал за проект бюджета на 2017 год

Члены исполкома Ужгородского горсовета проголосовали сегодня за проект бюджета на следующий год, решение еще рассмотрят на сессии депутаты.

Как сообщает пресс-служба горсовета, на 2017 год предусмотрели:
- Доходы бюджета - 1048 142,4 тыс. Грн.,
- Расходы бюджета - 1047 834,9 тыс. Грн.

Также утвердили на 2017 год резервный фонд городского бюджета в сумме 4 000,0 тыс. Гривен и перечень защищенных статей расходов общего фонда городского бюджета: оплата труда работников бюджетных учреждений; начисления на заработную плату; приобретение медикаментов и перевязочных материалов; обеспечение продуктами питания; оплата коммунальных услуг и энергоносителей; оплату энергосервиса; обслуживание государственного (местного) долга; текущие трансферты населению; текущие трансферты местным бюджетам; подготовка кадров высшими учебными заведениями I-IV уровней аккредитации; обеспечение инвалидов техническими и другими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения для индивидуального пользования; фундаментальные исследования, прикладные научные и научно-технические разработки.

По словам руководителя финансового управления Леси Гах, пока проект является оптимистичным, однако окончательно будет понятно после принятия государственного бюджета.

Однако пока можно говорить, что в целом дополнительно на городской бюджет Ужгорода ляжет бремя расходов на более чем 158 700 000 гривен. После принятия государственного бюджета городской планируют откорректировать в течение недели.

Единственный город в Закарпатье, который не выполнил бюджет - это Мукачево


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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