Полиция Закарпатья обнаружила у молодого парня оружие

|Полиция изъяла у жителя Хустского района оружие
Вчера, 13 декабря вечером во время патрулирования в городе Хуст, внимание работников сектора реагирования патрульной полиции привлек водитель, который припарковал авто возле АЗС.
Поведение 22-летнего парня, жителя села Сокирница, была подозрительной, особенно во время проверки документов.
Во время поверхностного осмотра транспортного средства работники полиции обнаружили пистолет марки «EKOL Major» (9 мм) и телескопическая дубинка. В присутствии понятых вещи изъяты и направлены экспертам для исследования.
Автомобиль помещен на спец площадку Хустского отдела полиции. Расследование продолжается.
Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.
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