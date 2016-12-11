Полиция Закарпатья обнаружила у молодого парня оружие

14.12.2016 (11:33)

Полиция изъяла у жителя Хустского района оружие

Вчера, 13 декабря вечером во время патрулирования в городе Хуст, внимание работников сектора реагирования патрульной полиции привлек водитель, который припарковал авто возле АЗС.

Поведение 22-летнего парня, жителя села Сокирница, была подозрительной, особенно во время проверки документов.

Во время поверхностного осмотра транспортного средства работники полиции обнаружили пистолет марки «EKOL Major» (9 мм) и телескопическая дубинка. В присутствии понятых вещи изъяты и направлены экспертам для исследования.

Автомобиль помещен на спец площадку Хустского отдела полиции. Расследование продолжается.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

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