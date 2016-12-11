ГПУ возбуждает уголовное дело против главы НБУ Гонтаревой

14.12.2016 (11:49)

Генпрокуратура инициирует возбуждение уголовного производства против Гонтаревой

В отношении председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина инициировали открытие уголовного производства.

Его инициатором, как сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на свои источники в Генеральной прокуратуре, стал заместитель начальника департамента ГПУ Владислав Куценко. В поданный им рапорт, в частности, сообщается о возможных злоупотреблениях этими чиновниками со стоимостью активов ликвидируемых банков на сумму около 315 млрд грн.

В чем конкретно заключаются нарушения, выявленные прокурором, источник не сообщил, однако отметил, что в действиях Гонтаревой и Ворушилина усматривается состав преступления по части 2 ст. 28 и части 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Сам Владислав Куценко подтвердил эту информацию, но от каких-либо дополнительных комментариев отказался в интересах следствия. Он отметил лишь, что надеется на поддержку руководства Генпрокуратуры в данном вопросе.

Напомним, деятельность главы НБУ Валерии Гонтаревой уже давно подвергается критике. Так, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности еще в середине октября рекомендовал Президенту Украины Петру Порошенко подать в парламент проект постановления об увольнении главы Национального банка.

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