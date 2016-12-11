Савченко стала серьезной помехой для некоторых политиков

14.12.2016 (12:07)

Савченко стала неудобной для политиков

Народный депутат Надежда Савченко стала неудобной для некоторых политиков, так как занимается расследованием фактов коррупции, поэтому ее все чаще в качестве "контрудара" обвиняют в работе на Кремль.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" нардеп от "Батькивщины" Алексей Рябчин.

По его мнению, в Комитете по вопросам национальной безопасности некоторые его члены заметно "занервничали", когда Савченко взялась расследовать факты коррупции.

"Насколько я знаю, Надежда Савченко в комитете расследует очень много фактов коррупции. И именно поэтому она неудобна и для секретаря, господина Винника, и для председателя комитета господина Пашинского. Она очень неудобна. Как неудобный Семенченко, как бы мы к нему не относились", – сказал Рябчин.

Он отметил, что в украинском политикуме сложилась тенденция обвинять в причастности к Кремлю тех, кто начинает "копать там, где не стоит"…

"Именно поэтому, я уже говорил, что-то не нравится – это "рука Москвы", это "шатуны", это популисты. У нас в стране очень много проблем. С оборонным бюджетом слишком много проблем. И сколько говорят о том, что разворовывается. А как разворовывается, потому что гриф "секретно". А те люди, которые могут разоблачать эти вещи, они действительно не достойны", – убежден нардеп.

У Савченко и Путина есть общие взгляды