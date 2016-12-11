В Украине судьям угрожают тюрьмой и физической расправой

14.12.2016 (13:14)

Украинские судьи жалуются на постоянное давление и угрозы

Украинские суды оказались под большим давлением. Плохо расследованные дела туда приносят фактически на «утверждение», а законопослушным судьям угрожают «активисты».

Эксперты говорят: причина — в политической составляющей многих процессов. Между тем в Раде на подходе закон, который еще больше упростит «правосудие по звонку», позволив сразу передавать нужные дела в сговорчивые суды.

Давят уголовными делами

Показательный случай давления на судей произошел недавно в Голосеевском райсуде Киева, где собирались продлевать меру пресечения экс-замглавы налоговой Андрею Головачу. Как рассказали «Вестям» киевские юристы, у Головача заканчивался срок ареста, но военная прокуратура не хотела его выпускать.

«23 ноября одна, потом вторая судья взяли самоотвод, и дело направили «в барабан», чтобы случайным образом выбрать нового судью. Этот процесс занял бы два-три месяца, а срок ареста Головача истекал со дня на день. Понимая это, прокуратура пошла на беспрецедентный шаг — насильно вернули судью в зал суда и заставили отозвать самоотвод. Под суд пригнали «активистов» одного из добробатов, которые якобы требовали не допустить, чтобы Головача выпустили. Судья была в истерике, и решение принималось в закрытом режиме», — рассказал «Вестям» один из киевских адвокатов.

По его словам, судьи как огня боятся участвовать в сложных политических делах, чтобы не повторить судьбу Родиона Киреева, судившего Юлию Тимошенко, а после Майдана сбежавшего в Россию.

То, что государство путем давления от судей добивается политически нужных результатов, говорят и сами судьи. «На сегодня произошла антиреформа — из судов «выветривают» квалифицированных специалистов, имевших десятилетний опыт. Это делается для того, чтобы получить «карманных», управляемых судей, работающих по звонку, под крылом конкретных политсил, чтобы крышевать те или иные бизнес-проекты, уничтожая политических оппонентов. В рамках нового УПК идет работа «на галочку» — кое-как собрали дело и отправили в суд. Потом подключается «общественность» из структур, ноги которых растут прямиком из правоохранительных органов. Коллеги говорят, что, если они выносят решение, которое не устраивает власть или следственные органы, сразу против судьи возбуждается уголовное дело по надуманным мотивам, по фактам якобы заведомо неправомерного решения. Судьи жалуются, что им угрожают уничтожением имущества — сожжением дома, дачи или машины. Давят открытыми реестрами, мол, мы проверим твои декларации, найдем и на тебя напишем», — рассказал «Вестям» экс-судья Подольского райсуда Киева Руслан Роженко.

По его словам, в регионах ситуация еще хуже — там правоохранительных органов на единицу населения меньше, а если это сельская местность, то дом судьи вообще может находиться по соседству с одной из сторон по делу. К тому же если на судью напали или угрожают, то обращаться куда-то бесперспективно — всему будет находиться политическая мотивация, чтобы это дело не расследовать.

Адвокат Иван Либерман подтверждает, насколько силен фактор присутствия во время процесса «активистов» и СМИ: «Несложно сделать наблюдение, что в делах, где присутствуют общественность или общественники, выносятся решения, которые отличаются от аналогичных дел, где нет никого. Судьи тоже люди, они могут чувствовать потенциальную угрозу, и под давлением они могут смягчать приговор или выносить более жесткий, понимая, что его все равно оспорят в следующей инстанции».

Судьям угрожают расправой и тюрьмой

Эксперты говорят: предпосылки для давления на судей могут создавать сами правоохранители, работающие с ними в одной цепочке.

«Давление может идти со стороны Банковой на руководителей прокуратуры, а от них — уже на подчиненных. Практически в любом громком деле, где есть резонанс, есть факты давления. Правоохранительные органы объявили борьбу с коррупцией по всем направлениям, и от них общество ждет результат. А конкретного результата нет, так как эти дела рассыпаются в судах. УПК прописан так неудачно, что во время следствия прокурор может делать что угодно, шить дело белыми нитками и все равно передать в суд, мол, пусть там делают что хотят. Если судья по этому «горбатому» делу захочет вынести оправдательный приговор, то поднимется крик, мол, «судья продажный», — уверен адвокат Виталий Наум.

По его словам, фактически в суды дела просто передают на утверждение. «Наша проблема в том, что нет никакой ответственности за качество следствия. И так происходит не только с громкими делами, но и с тысячами обычных. Из-за этого у нас и оправдательных приговоров порядка 0,12% — даже при Сталине в 1933–53 годах их было 10–15%. Следствие просто не заинтересовано исправлять ошибки, так как все равно по делу будет обвинительный приговор», — уверен адвокат.

Также бывает, что формально давления со стороны прокуратуры нет, но и без лишних слов судьям становится понятно, чего от них хотят.

«Так, главный военный прокурор Анатолий Матиос написал личное письмо на главу Печерского суда , в котором заявил, что судьи Печерского суда неправомерно рассматривают жалобы ходатайства по определенному уголовному делу. После чего некоторые судьи начали саботировать рассмотрение жалоб адвокатов в этом производстве. Я считаю, что это своего рода давление на суд», — рассказывает юрист Елена Клименко.

Пишут удобный закон

Юристы отмечают, что давлению поддаются далеко не все судьи. Поэтому, чтобы обойти принципиальных, сейчас в Раду внесли законопроект №5360 (авторства депутатов от БПП), который позволяет генпрокуратуре отдать дело на слушание в «удобный» суд, который и примет нужное решение.

Это будет касаться заочных процессов, фигурантов которых невозможно привести в суд и чью вину сложно доказать из-за плохо проведенного досудебного следствия и отсутствия доказательств их виновности.

«В действующем УПК Украины четко прописана норма, регламентирующая, что уголовное производство рассматривается по месту совершения преступления, а на досудебном следствии — по месту нахождения органа досудебного следствия. Однако «законотворцы» пытаются внести изменения в УПК, что по ходатайству генпрокурора или его зама в Высший спецсуд он может самостоятельно определить подсудность рассмотрения дела в любом суде на территории Украины. Этот законопроект дает неограниченные возможности для манипулирования делами и судами в политических, карьерных и иных далеких от правосудия целях», — говорит Елена Клименко.

Завидуйте! На чем ездят украинские судьи ?!