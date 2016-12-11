Внимание! В Закарпатье орудуют "налоговики"-мошенники

14.12.2016 (15:48)

Мошенники представляются работниками органов ГФС

От закарпатцев поступают сообщения о том, что звонят неизвестные, представляясь работниками органов ГФС, с просьбой уладить «определенный вопрос», касающийся или проведения проверки, или же с просьбой оказания материальной помощи.

В связи с этим, обращаемся к гражданам и к предпринимательских кругов. С целью обеспечения оперативного реагирования на такие звонки и «предложения», при наличии фактов, просим обращаться в Главное управление национальной полиции в Закарпатской области по телефону «102».

Главное управление ГФС в Закарпатской области

На Закарпатье у предпринимателей мошенники выманивают деньги от имени Москаля