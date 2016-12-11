Реально ли сегодня в Ужгороде выжить на "минималку"?

14.12.2016 (16:32)

В Ужгороде выжить на "минималку" невозможно

С 1 декабря размер минимальной заработной платы составил 1600 гривен. Правительство «подарило» населению долгожданное «покращення», но не учло большую стоимость коммунальных услуг и цен на продукты питания...

Чтобы выяснить, можно ли в Зхакарпатье выжить на «минималку», журналисты провели собственное исследование. Итак, поскольку календарный месяц включает в среднем 4 недели, то попробуем в течение семи дней покупать вещи первой необходимости, потратив при этом всего 400 гривен.

Чай и бутерброды.

Имея в кошельке почти мизер, от общественного транспорта лучше отказаться вообще. Можно рассчитывать только на собственные ноги.

Поэтому чем же лучше питаться, чтобы уложиться в мизерную сумму? Поскольку килограмм мяса стоит от 80 грн., То от него, скорее всего, лучше отказаться. Можно, конечно заменить говядину или курятину на рыбу... но получится еще большая сумма - от 100 грн.

Только хлеб (если покупать по буханке) в неделю «потянет» не менее 70 грн. 7 килограммов картофеля будет стоить тоже примерно 70 грн., Но к ней нужно еще и другие овощи, хотя только для приготовления супа. Ведь, только «зелень» опустошит кошелек на целую сотню. Крупы обойдутся тоже недешево. Рис - 22-33 грн., Гречка - от 21 грн. Макароны очень различаются в цене, но самые дешевые можно купить за 12-15 грн. за пачку. Чай - от 15 грн. Сахар - 16-17 грн. Масло - от 30 грн. за пачку, сыр - 25-60 грн. за 200 гр.

Итак, наши карманные расходы исчерпаны... Рацион, мягко говоря, получается не совсем здоровым, потому что не учтены ни яйца, ни молоко, ни масло, без которых приготовления большинства блюд практически невозможно...

Кроме того, не следует забывать, что кроме пищи еще нужно заплатить за газ, электроэнергию, воду, телефон, Интернет... Если же у человека проблемы со здоровьем, к сожалению, на приобретение медикаментов денег не остается, а они, между прочим, недешевые... но хозяйке нужна еще и бытовая химия, чтобы помыть посуду, постирать белье. А средства личной гигиены - мыло, шампунь, зубная паста?

А как в Европе?

К сожалению, украинская минималка является самой скудной во всей Европе и составляет 36 евро. В частности, согласно данным, которые обнародовала статистическая организация Европейской комиссии «Евростат», в странах ЕС меньше всего получает население Болгарии - 184 евро. В Румынии минимальная зарплата составляет 218 евро, в Литве - 300 евро, а Чехии - 332 евро, в Латвии -360 евро, в Словакии - 380 евро, в Эстонии - 390 евро, в Хорватии - 396 евро, в Польше - 410 евро.

Впрочем, есть страны, где «минималка» выше 500 евро, что в глазах украинцев кажется вообще фантастическим. Это Португалия (589 евро), Греция (683 евро), Мальта (720 евро), Испания (756 евро) и Словения (790 евро).

Однако, оказывается, есть несколько стран-рекордсменов, где минимальная заработная плата выше даже за тысячу евро. Так, в Великобритании бедная когорта населения получает в месяц 1379 евро, во Франции - 1458 евро, в Ирландии - 1462 евро, в Германии - 1473 евро, в Бельгии и Нидерландах - по 1502 евро, а в Люксембурге - почти две тысячи евро, а точнее - 1923.

Как выживают жители Закарпатья?

Большинство земляков или выезжают на сезонные работы за рубеж, или сочетают несколько занятий. Иначе - просто в 1600 грн. не уложиться...

- Сын работает в Чехии и ежемесячно мне присылает по 150 евро. Сама жу за 1000 грн. работаю уборщицей в частном предприятии. Получаю даже меньше, чем минимальную зарплату, - сетует г-жа Марта.

- Я на государственной работе. Имею в месяц 1600 гривен. Но одна воспитываю двоих детей, муж умер. Конечно, этого мало. Поэтому по вечерам вышиваю на заказ свадебные полотенца, - утверждает Галина.

- Курьерская работа изнурительная, но низкооплачиваемая. Подрабатываю по ночам охранником в одной из фирм города. Кроме того, я заочно учусь в университете, поэтому берусь за все, что умею, чтобы получить хоть какой-то заработок, - делится мыслями Александр Погориляк.

Следует отметить, что способов подработки в земляков много и они действительно удивляют оригинальностью. Среди мужчин наиболее популярны ремонт автомобилей, велосипедов, бытовой техники, компьютеров и... выпечка тортов на заказ. А вот среди женщин - предоставление услуг визажиста, маникюр, частные уроки со школьниками, пошив одежды и... побелка жилых помещений.

Впрочем очень обидно, что государство доводит население до такой грани нищеты, что землякам приходится, выбиваясь из сил, работать почти круглосуточно, чтобы обеспечить семью самым необходимым, чтобы накормить детей и обогреть помещение...

Последние платежки за коммуналку повергли закарпатцев в шок (ВИДЕО)