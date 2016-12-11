Украинцев предупредили о новом способе кражи денег с карточек

14.12.2016 (18:34)

Защититься от воровства можно только руками

Защититься от воровства можно только руками.

Мошенники придумали новое устройство для кражи денег с карточек.

Теперь они устанавливают скимминг нового поколения внутрь картридера (место, куда мы вставляем карточку). Визуально заметить его невозможно даже специалистам.

Защититься от воровства данных в этом случае можно только одним способом — прикрывать руками или любыми подручными средствами набор ПИН-кода от встроенных мини-видеокамер.

Об этом заявили в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА.

Кроме того, в Украине участились случаи заражения банкоматов специальными программами-вирусами. АТМ-терминалы и POS-терминалы больших сетевых магазинов заражают вредоносным программным обеспечением для автоматической записи технической информации и ПИН-кодов банковских карточек клиентов финучреждений, которые воспользовались услугами терминала. Такие схемы широко распространены во многих странах ЕС.

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