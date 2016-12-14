Кража века : Лысый сторож украл шампунь за тысячу гривен

|Сам вор шампуня пострижен «под ноль»
Непонятно, зачем лысому мужчине такой дорогой шампунь.
Наряд патрульной полиции Николаеве получил сообщение о краже из супермаркета, расположенного на проспекте Героев Украины. Служба безопасности магазина продемонстрировала стражам порядка видео с камеры наблюдения, на котором молодой человек кладет бутылки с шампунем под куртку. После этого он вышел из магазина, не расплатившись.
Спустя несколько часов, неподалеку от этого супермаркета стражи порядка увидели похожего мужчину и задержали его. 23-летний николаевец признался в совершении кражи, и патрульные доставили его в отдел полиции.
Как оказалось, нарушитель работает охранником на близлежащей автостоянке. Краденый шампунь стоимостью 1100 грн он спрятал в своей сторожке, а после задержания отдал его.
Примечательно, что сам вор шампуня пострижен «под ноль».
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На правах рекламы дорогого шампуня и супермаркета