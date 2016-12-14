Кража века : Лысый сторож украл шампунь за тысячу гривен

14.12.2016 (20:10)

Сам вор шампуня пострижен «под ноль»

Непонятно, зачем лысому мужчине такой дорогой шампунь.

Наряд патрульной полиции Николаеве получил сообщение о краже из супермаркета, расположенного на проспекте Героев Украины. Служба безопасности магазина продемонстрировала стражам порядка видео с камеры наблюдения, на котором молодой человек кладет бутылки с шампунем под куртку. После этого он вышел из магазина, не расплатившись.

Спустя несколько часов, неподалеку от этого супермаркета стражи порядка увидели похожего мужчину и задержали его. 23-летний николаевец признался в совершении кражи, и патрульные доставили его в отдел полиции.

Как оказалось, нарушитель работает охранником на близлежащей автостоянке. Краденый шампунь стоимостью 1100 грн он спрятал в своей сторожке, а после задержания отдал его.

Примечательно, что сам вор шампуня пострижен «под ноль».

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