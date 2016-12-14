Погода в Ужгороде и Закарпатье в четверг, 15 декабря

15.12.2016 (05:35)

Весь день в Ужгороде будет облачным. Утром продолжится ночной мелкий снег

В Закарпатской области переменная облачность, в горах местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 °, в горах местами 9-12 ° мороза, днем 2 ° мороза - 3 ° тепла, на высокогорье до 5 ° мороза.

Весь день в Ужгороде будет облачным. Утром продолжится ночной мелкий снег, но ближе к полудню он должен закончиться. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 ° мороза, днем 1-3 ° тепла

Восход 08:15

Закат 16:37

Температура за последние 130 лет 15 декабря:

МАКС: 12.4° (1950)

МИН: -16.3° (1983)

Народный прогноз погоды: 15 декабря отмечается день пророка Аввакума. Наши предки в этот день наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом. Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются — значит быть метели, а если выравниваются — жди ясной погоды. Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.