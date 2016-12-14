Обнаружено место тысячелетнего паломничества неандертальцев

15.12.2016 (05:46)

На острове Джерси обнаружено две пещеры со следами стоянок неандертальцев

Израильские археологи обнаружили на острове Джерси две пещеры со следами стоянок неандертальцев.

Археологи установили, что неандертальцы длительное время совершали систематические посещения острова Джерси.

Журнал Antiquity опубликовал статью с заключением ученых.

Во время раскопок на территории Ла-Кот-Сент-Андре, во Франции, археологи обнаружили, что наши древние предки – неандертальцы, посещали конкретные стоянки в межледниковый и в ледниковый периоды. На острове Джерси обнаружены две пещеры со следами стоянок неандертальцев. С помощью термолюминесцентного метода датирования находок ученые установили период времени нахождения Homo neanderthalensis на острове Джерси – 250000 – 180000 лет назад. Самые последние находки датируются 40 тысяч лет назад.

Систематическое посещение неандертальцами конкретных мест говорит о том, что наши древние предки обладали способностью к навигации. В то время остров был соединен с материком узким перешейком. Также археологи обнаружили признаки ритуалов, проводившихся в пещерах. Это свидетельствует о зачаточном религиозном сознании Homo neanderthalensis. В связи с совершенным открытием, ученым предстоит найти ответы на ряд вопросов.

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