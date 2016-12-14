Раскрыты тайны Нострадамуса - самого известного предсказателя в истории

15.12.2016 (05:54)

Нострадамус - самый известный предсказатель в истории

Нострадамус - самый известный предсказатель в истории.

В преддверии Нового года астрологические предсказания становятся как нельзя более актуальными, всем хочется узнать, что сулит наступающий год. В топ-списке прорицателей вот уже четыре столетия лидирующее место занимает Нострадамус, считается, что ему удалось предсказать будущее всего мира на тысячелетия вперед. О том, обладал ли Мишель де Нотрдам даром предвидения, историки спорят до сих пор. Одни видят в нем пророка, другие же утверждают, что в туманных четверостишиях вряд ли может быть зашифрована судьба человечества.

Мишель де Нотрдам появился на свет 14 декабря 1503 года, то есть ровно 513 лет тому назад. Он родился в интеллигентной и обеспеченной семье: его отец был нотариусом, а оба деда (по отцовской и материнской линиям) – врачами. В семейном кругу Мишель получил прекрасное образование, он изучил латынь и древнегреческий язык, математику и астрономию. Парень пошел по стопам родственников: получил медицинское образование в университете Монпелье, начал вести лечебную практику. Не сильно доверяя практике кровопускания, он углубляется в изучение народной медицины, успешно применяет лекарственные растения для лечения различных заболеваний. Будучи еще совсем молодым врачом, он успешно помогал больным во время чумы во Франции 1525 года, за что снискал славу настоящего профессионала.

Стоит отметить, что в лечебной практике Мишель часто прибегал и к использованию средств, имеющих наркотические свойства. Действия их он нередко испытывал на себе, и есть версия, что в четверостишиях-предсказаниях он нередко описывал образы, увиденные во время галлюцинаций.

Карьера врача шла в гору у Мишеля, ему удалось получить степень доктора наук в 26 лет, его практики лечения получали признание. Мишель много странствовал и, спустя некоторое время, наконец, решил остепениться, переехал в Ажен, у него появилась жена и дети. Но судьба не была к нему благосклонна: эпидемия неизвестной болезни унесла жизнь его семьи, спасти самых близких людей Мишель не смог. Стоит ли говорить, что среди местных жителей он сразу встретил волну недоверия: как может врач не вылечить жену и детей? Мишелю пришлось уехать.

Только спустя несколько лет, живя в Эксе, ему удалось восстановить репутацию: во время страшнейшей чумы он изобрел лекарство, благодаря которому многих горожан удалось спасти. Власти высоко оценили вклад Мишеля в спасение Экса и назначили ему пожизненное содержание. Вот тогда-то первоклассный медик и задумался над составлением астропрогнозов. В деньгах он не нуждался, можно было уделить время изучению астрономии, алхимии и оккультным наукам.

По сути, составление предсказаний было благодатным делом. Заглянуть в будущее хотели все – и короли, и феодалы, и буржуа. Вначале Нострадамус (такое имя избрал для себя Мишель) попробовал издавать ежегодные прогнозы, в которых говорил о бедствиях, засухах, эпидемиях и голоде. Такие книжицы не вызывали ажиотажа, но и создавать их было несложно для человека образованного. Вероятность бедствий в ту эпоху была достаточно высока.

В 1555 году Нострадамус решил освоить новый жанр и назвать его «пророчеством». Он начинает издание сборников с предсказаниями «Столетия». В них – четверостишия с весьма туманными намеками на те или иные события. Нострадамус был уверен, что писать нужно так, чтобы понятно было даже непросвещенной толпе. В принципе, это сыграло ему на руку: апелляция к простым образам дала возможность трактовать их абсолютно по-разному в дальнейшем.

Пожалуй, одним из самых ярких примеров таких неоднозначных трактовок может быть предсказание, согласно которому «Республика будет потревожена новыми людьми… белые и красные поменяются местами». Конечно же, в этом пророчестве видели предзнаменование Гражданской войны в России, но достаточно вспомнить о том, что красными Нострадамус называл римских воинов, а белыми – солдат французской армии, чтобы понять, насколько такие интерпретации.

Сам Нострадамус, увлекаясь наркотическими экспериментами, похоже, и сам уверовал в свою провидческую миссию, однако на этот счет не стоит излишне обольщаться. К тому же за столетия было издано так много мистификаций (в частности, нацистские идеологи известны тем, что «дописывали» предсказания Нострадамуса в духе актуальной пропаганды и разбрасывали такие листовки над Францией и Бельгией в годы войны), что найти оригинальный текст не всегда представляется возможным.

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