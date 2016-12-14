Президент Филиппин признался в убийствах наркоторговцев

15.12.2016 (06:08)

Родриго Дутерте лично патрулировал улицы на мотоцикле и искал стычки

Родриго Дутерте лично патрулировал улицы на мотоцикле и искал стычки, чтобы убить кого-нибудь.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что принимал участие в борьбе с наркодиллерами и лично убивал подозреваемых преступников. Правда, в то время он был мэром города Давао.

Такое заявление Дутерте сделал, говоря о своей кампании по искоренению незаконного оборота наркотиков, за время которого полицейские и неизвестные убили около 5 000 человек.

"В Давао я делал это лично. Просто чтобы показать полиции, что если я могу сделать это, то почему они не смогут", - заявил Дутерте.

Он добавил, что лично патрулировал улицы на мотоцикле и искал стычки, чтобы убить кого-нибудь.

Власти Филиппин сформировали секретные отряды полицейских для убийств наркозависимых и наркоторговцев. Об этом рассказал высокопоставленный сотрудник национальной полиции страны.

Дутерте пообещал избавить страну от наркопреступности. Он заявил, что готов совершить над наркодельцами и наркозависимыми гражданами страны жестокую расправу, которую когда-то сделал Адольф Гитлер в отношении евреев.

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