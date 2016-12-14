Курс валют на 15 декабря (+ новости экономики)

15.12.2016 (09:44)

Доллар и евро незначительно подорожали

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 декабря 2016 года понизил курс гривни по отношению к американскому доллару на 20 копеек, к евро — на 30 копеек, однако повысил к российскому рублю на 5 копеек.

Официальный курс гривни по отношению к основным валютам установлен на следующем уровне:

- 2630.7416 за 100 долл. США;

- 2800.1614 грн за 100 евро;

- 4.3263 грн за 10 руб. РФ.

Коммерческий курс: доллар — 27.10 грн/$, евро — 28.48 грн/евро, российский рубль — 4.38 грн/рубль.

Покупка на черном рынке: доллар — 26.28 грн/$, евро — 27.79 грн/евро, российский рубль — 4.03 грн/рубль.

Продажа на черном рынке: доллар — 26.90 грн/$, евро — 28.71 грн/евро, российский рубль — 4.42 грн/рубль.

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Национальный банк Украины принял решение продлить действующие валютные ограничения из-за ряда угроз ценовой и финансовой стабильности страны.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"В частности, продолжают действовать такие ограничения, как обязательная продажа поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц на уровне 65%; 120-дневный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров; однодневный срок бронирования гривни для покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке; запрет на досрочное погашение кредитов от нерезидентов; покупка наличной валюты физическими лицами на сумму до 12 тыс. грн в день; лимит на снятие наличных с валютного счета на сумму до 250 тыс. грн в день и прочее", — говорится в сообщении.

По словам заместителя главы НБУ Олега Чурия, прежде всего, усилились риски для достижения цели по инфляции в 2017 году. Во-первых, возросла неопределенность вследствие усиления политической напряженности. Во-вторых, повысилась вероятность задержки поступления официального финансирования из-за медленного внедрения мероприятий, предусмотренных общей программой Украины с Международным валютным фондом.