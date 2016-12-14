Сегодня в Мукачево водители маршруток устраивают забастовку

15.12.2016 (10:09)

В Мукачево бастуют водители маршруток

Догадки и слухи о том, что водители общественного транспорта города Мукачево не будут выходить на работу оправдались.

Акция протеста состоится 15 декабря, а движение пассажирского транспорта в рамках протеста будет остановлено с 10.00 до 16.00 мск

Причиной протеста стало то, что мукачевскому перевозчикам, несмотря на неоднократные обращения, до сих пор не выплачена компенсация за перевозку льготников. Поэтому перевозчики требуют от городского головы выполнения условий соответствующего договора.

Напомним, в ходе сессии городского совета в прошлом месяце мукачевские депутаты поддержали решение о создании в городе транспортного коммунального предприятия. В свою очередь мукачевские перевозчики заявили, что в случае реализации данного проекта без работы останутся кормильцы около 300 мукачевских семей, которые сейчас работают в сфере перевозок.

Нерешенные проблемы ужгородских маршруток (ВИДЕО)