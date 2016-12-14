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В Ужгороде строят Рождественский городок (ФОТО)

15.12.2016 (15:20)
В Ужгороде появится Рождественский городок
В Ужгороде появится Рождественский городок

В областном центре Закарпатья грузовики начали свозить деревянные домики по улице Довженко к будущему Рождественскому городку, который появится на Студенческой набережной.

Их размер 3 на 2 метра. Аренда одного такого места для торговли на период праздников, говорят, составляет от 8 до 10 тысяч гривен.

Вскоре, очевидно на праздник Микулаша, на Набережной уже начнет действовать рождественская ярмарка, где горожанам предложат попробовать традиционные рождественские блюда, напитки, а также приобрести сувениры.

Программа новогодних и рождественских мероприятий в Ужгороде

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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