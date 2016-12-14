Хотите посмеяться? Луценко похвастался решением суда на арест Януковича

15.12.2016 (16:43)

Мы работаем. Процесс над Януковичем продвигается

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Мы работаем. Процесс над Януковичем продвигается. 14 декабря 2016 г. Печерский райсуд г. Киева, рассмотрев в закрытом судебном заседании ходатайство прокурора Главной военной прокуратуры Г. Кравченко о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого Януковича В. Ф. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, установил ходатайство удовлетворить и предоставить разрешение на задержание подозреваемого Януковича В. Ф.", – написал Луценко.

Интересно на каких идиотов расчитано это решение суда???

А тем времен Европейский парламент обнародовал новую дату рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для Украины.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте на сайте Европарламента.

На этот раз называется апрель 2017 года..