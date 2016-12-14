В Украине могут ввести спецпошлины на автомобили из Европы

15.12.2016 (18:02)

У Кубива заговорили о спецпошлинах на легковушки из ЕС

У Кубива заговорили о спецпошлинах на легковушки из ЕС.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины намерены предложить Кабинету министров утвердить порядок применения специальных мер относительно импорта в Украину легковых автомобилей (код УКТВЭД 8703) происхождением из Европейского Союза в соответствии с положениями статьи 44 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Ее максимальный размер может составить 1,8% в 2017 году.

"Целью использования указанного механизма специальных мер является поддержка отечественной отрасли легкового автомобилестроения в результате постепенного снижения ставок ввозной пошлины на легковые автомобили происхождением из ЕС (на большинство видов в течение 10 лет с 10% до 0%). В частности, это может происходить путем временного повышения ставок ввозной пошлины (не более чем до уровня 10%, но не выше ставки ввозной пошлины (льготной), действовавшей в 2015 году) на легковые автомобили происхождением из ЕС. Механизм никоим образом не может привести к блокированию импорта легковых автомобилей из ЕС", — говорится в сообщении.

В МЭРТ также подчеркнули, что предложенный порядок применения механизма специальных мер предусматривает прозрачную процедуру сбора и анализа информации как относительно импорта в Украину автомобилей из ЕС, так и влияния этого импорта на состояние национального производителя. Отмечается обязательность консультаций со стороной ЕС, в том числе на основе собранной статистической информации.

Специальные меры могут быть применены исключительно при наличии следующих условий:

1) в случае, если совокупный объем импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из ЕС в течение года достигает 45 тыс. единиц, а его удельный вес в потреблении на внутреннем рынке составляет более 20% (20% на второй год действия Соглашения об ассоциации с постепенным увеличением до 25%).

2) Если совокупный объем импорта легковых автомобилей происхождением из ЕС в Украину в течение последних 12 месяцев превысит предельный объем всех первичных регистраций легковых автомобилей в Украине за тот же период.

3) При этом причиняется значительный ущерб национальной промышленности, производящей подобный товар.

По данным министерства, объем импорта в Украину автомобилей, классифицируемых по коду УКТ ВЭД 8703, происхождением из стран ЕС составил в 2015 году 38,9 тыс. штук, а за девять месяцев 2016 года — 30,6 тыс. штук.

Таким образом, если в сентябре 2017 года, например, количество импортируемых в Украину легковых автомобилей достигнет 45 тыс. единиц и при этом будут соблюдены другие требования, после консультаций со стороной ЕС Украина будет иметь возможность поднять ставку ввозной пошлины до 10% исключительно на период до конца 2017 года.

"При этом, поскольку в соответствии с графиком Украины ставка ввозной пошлины на легковые автомобили (новые, с объемом двигателя более 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см) происхождением из ЕС в 2017 году составит 8,2%, то специальная пошлина не может превышать 1,8% соответственно", — уточняет МЭРТ.

Механизм применения специальных мер может быть применен в течение периода от 2 до 15 лет действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (не применялся в течение первого года).

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