Европарламент опять перенес голосование по безвизу для Украины

15.12.2016 (18:36)

Для Грузии безвизовый режим рассмотрят в феврале

Для Грузии безвизовый режим рассмотрят в феврале.

Европейский парламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима Украине на апрель 2017 года.

Об этом сказано в регистрационной карте законопроекта, обнародованной в четверг, 15 декабря, на сайте Европарламента.

Согласно представленной информации, украинский вопрос поставят на голосование 3 апреля 2017 года. Рассмотрение либерализации визового режима для Грузии состоится 2 февраля следующего года.

Ранее Европарламент уже переносил ориентировочную дату рассмотрения вопроса отмены виз для Украины: с 18 января на 1 февраля, обосновав это процедурными вопросами.

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