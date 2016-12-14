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Европарламент опять перенес голосование по безвизу для Украины

15.12.2016 (18:36)
Для Грузии безвизовый режим рассмотрят в феврале
Для Грузии безвизовый режим рассмотрят в феврале

Для Грузии безвизовый режим рассмотрят в феврале.

Европейский парламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима Украине на апрель 2017 года.

Об этом сказано в регистрационной карте законопроекта, обнародованной в четверг, 15 декабря, на сайте Европарламента.

Согласно представленной информации, украинский вопрос поставят на голосование 3 апреля 2017 года. Рассмотрение либерализации визового режима для Грузии состоится 2 февраля следующего года.

Ранее Европарламент уже переносил ориентировочную дату рассмотрения вопроса отмены виз для Украины: с 18 января на 1 февраля, обосновав это процедурными вопросами.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

15.12.2016 (19:23) / orbitre

ОДЕВАЙТЕ КАСТРЮЛИ И ВЫХОДИТЕ НА МАЙДАН - ВАС В ЧЕРГОВИЙ РАЗ НАЕБАЛИ!!!

15.12.2016 (19:03) / Кастрюля

У меня трусики уже стирать надо. Грязные и вонючие.3 года не снимала.

15.12.2016 (19:15) / Читательхххх

Грязная кацапская шлюшка, то то ты перед Китаем на колени встала.