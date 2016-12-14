В Закарпатье полиция массово закрывает игорные заведения (ФОТО)

15.12.2016 (18:43)

Описание

Сегодня, 15 декабря, после обеда работники следствия совместно с сотрудниками управления защиты экономики начали обыски сразу в 8 точках по всей области, в которых функционировал незаконный игорный бизнес.

Обыски проводятся в пяти населенных пунктах Закарпатья в помещениях, используемых для предоставления гражданам доступа к азартным играм, это Ужгород (два адреса), Мукачево (три адреса), Берегово, Свалява и Виноградов

Сейчас полиция изымает технику, которая использовалась для предоставления незаконных услуг и денежные средства, полученные по этим путем. Работа продолжается. Детали позже.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В Ужгороде полиция серьезно взялась за игорный бизнес (ФОТО, ВИДЕО)