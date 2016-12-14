Сын самого богатого китайца отказался от 122 миллиардного наследства

15.12.2016 (19:20)

Сын самого богатого китайца останется без гроша

Самому богатому человеку Китая Вану Цзяньлиню предстоит найти того, на кого он сможет оставить свою бизнес-империю стоимостью $122 миллиарда после смерти.

Его сын Ван Сыцун сказал, что не хочет жить такой жизнью, как он.

62-летний Ван Цзяньлинь, основатель и председатель совета директоров Dalian Wanda Group сказал, что его единственный 28-летний сын Ван Сыцун не хочет брать на себя заботы о торговых центрах, гостиницах, тематических парках и спортивных клубах отца.

"Я обратился к сыну относительно плана преемственности и он сказал, что не хочет жить так, как я", — сказал Ван на саммите предпринимателей в минувшие выходные.

"Возможно, у молодых людей есть свои собственные запросы и приоритеты. Вероятно, лучше будет всё это передать профессиональным менеджерам, войти в совет директоров и смотреть, как они управляют компанией", — добавил Цзяньлинь.

Ван Сыцун является директором одной фирм в бизнес-империи отца и обладает 2%-ной долей общего капитала.

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