СБУ поймала на взятке заместителя начальника управления Житомирской таможни

15.12.2016 (20:09)

"Такса" чиновника составляла в среднем $200 за каждую машину

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Заместитель начальника Житомирской таможни "зарабатывал" на авто с иностранной регистрацией, сообщают в СБУ. Чиновник систематически получал взятки от местных жителей, владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, за непривлечение их к административной ответственности за превышение срока пребывания транзитного транспорта в Украине."Такса" чиновника составляла в среднем $200 за каждую машину. За такую же сумму, уплаченную за календарный год, таможенник гарантировал и в дальнейшем не привлекать граждан к ответственности.Оперативники спецслужбы задержали заместителя начальника управления после получения 5 тыс. грн взятки от очередного владельца авто. За деньгами чиновник приехал после завершения рабочего дня до дома автовладельца.