В Карпатах бурый медведь напал на двух туристов (ВИДЕО)

15.12.2016 (20:19)

На берлогу, где находилась медведица с медвежатами, мужчина наткнулся случайно

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"Ехали на квадроцикле, встретили медведя, вообще в шоке", – говорят туристы. Восьмисекундное видео подняло много шума в интернете. Но вот восторга не разделяют лесоводы. Уверены – ребята на квадроциклах, которые разбудили медведя, залег в спячку, просто в рубашке родились."В это время он очень опасен. Могло быть даже или увечье, или смертельные случаи, потому что медведь моментально реагирует на незваных гостей, особенно, если чувствует, что есть угроза его территории", – говорит Анатолий Вертепный, главный охотовед ГП "Выготского лесного хозяйства".Герой ролика – бурый карпатский медведь. Животное хотя и занесено в Красную книгу, в горах встречается часто. Лесник Игорь имел неосторожность встретиться с косолапым лицом к лицу."Сбоку пробила, пробила насквозь, но кровь не текла, я только дома увидел, что нога пробита", – показывает мужчина.На берлогу, где находилась медведица с медвежатами, мужчина наткнулся случайно. От смерти, говорит, спасли быстрые ноги. "Я увидел цель – ель, где есть сучки. И уже бежал к ели, чтобы лезть наверх, я бежал и добежал. Только подтянулся, и она догнала меня", – вспоминает Игорь Чекан, лесник.Сейчас большинство карпатских медведей уже крепко спят. И все же опытный охотник советует туристам быть осторожными. "Если в лесу кто-то увидит медведя, честно говоря, стоит молиться. Хотя есть истории, когда люди бежали по очень крутому склону вниз. Структура позвоночника медведя не позволяет ему бегать очень быстро вниз", – отметил Тарас Иванков, охотник. К счастью, в этом году человеческих жертв косолапых на Прикарпатье не было.Высокогорья, глубокие ущелья и заснеженные поляны. Эти места лесоводы советуют обходить десятой дорогой. Вероятность встретить медведя здесь – максимальная.