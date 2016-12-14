Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 16 декабря

16.12.2016 (07:43)

В Ужгороде без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах большей части территории области гололедица. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° мороза, днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла, в горах местами 4-6 ° мороза.

К утру в Ужгороде распогодилось, ночные облака изчезли и до конца дня больше не появятся. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 ° мороза, днем ​​около нуля.

В течение 16-го декабря на большей части территории Закарпатской области и по г. Ужгород ожидается гололедица.

Температура за последние 130 лет 16 декабря:

МАКС: 15.5° (1950)

МИН: -14.3° (1961)

Народный прогноз погоды: 16 декабря почитается память преподобного Иоанна Молчальника. В народе этот день называли Днем Мировой Немоты и советовали как можно меньше болтать и рассказывать о себе, чтобы избежать нелепостей и слухов. Для этого дня есть интересная примета: если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет, а на мёрзлую — легче. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.