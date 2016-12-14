Певец Дима Билан попал в больницу

16.12.2016 (07:48)

Билан оказался в больнице с сильным бронхитом

Известный российский поп-исполнитель Дима Билан оказался в больнице с сильным бронхитом.

Об этом рассказал сам певец и опубликовал в своем микроблоге снимок, на котором он лежит под капельницей.

Судя из сообщения, которое Билан оставил своим фолловерам, болезнь принесла ему неожиданную радость. В частности артист доволен, что бронхит не перешел в тяжелую пневмонию, да и несколькими днями отдыха, с его напряженным графиком, грех не насладиться. Стоит отметить, что самые ярые поклонницы певческого таланта Димы Билана чуть не впали в панику, когда увидели снимок своего кумира на больничной койке под капельницей.

Однако артист успокоил особо впечатлительных фанаток и заявил, что в ближайшие дни вернется к работе над проектом «Голос», и к концертной деятельности.

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