Верховная Рада может потребовать увольнение Насирова

16.12.2016 (07:58)

Роман Насиров держит наличными $1,1 млн, €450 тыс. и 4,3 млн грн.

В Раде зарегистрировали Проект Постановления "О признании работы главы Государственной фискальной службы (ГФС) Насирова Р.М. и его первого заместителя Билана С.В. неудовлетворительной и увольнении их с занимаемых должностей" №5542.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Текст постановления пока не появился. Авторами документа указаны 38 народных депутатов.

Деньги и активы

Роман Насиров держит наличными $1,1 млн, €450 тыс. и 4,3 млн грн. Также более миллиона в национальной валюте чиновник хранит в "Банке Богуслав". Жена председателя ГФС имеет на руках $320 тыс, €240 тыс. и 3,1 млн. грн. В "ПриватБанке" у нее лежит 2509 грн, в "БТА банке" - 29 тыс. грн и более 2 миллионов гривен – в "Банк Богуслав".

Кроме того супруга Насирова имеет корпоративные права в ООО "Фонд строительных ресурсов" на 1,75 млн грн и фигурирует среди членов обслуживающего кооператива "Лесной бор".